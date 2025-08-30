Em noite de golaços, Botafogo se impõe sobre Bragantino e fica perto do G4

Em noite de golaços, o Botafogo conquistou uma vitória imponente por 4 a 1 sobre o Bragantino, pela 22ª rodada do Brasileirão, no Nilton Santos, neste sábado (30). Afinal, Danilo e Savarino deixaram o goleiro Cleiton sem ação no primeiro tempo com grandes finalizações de fora da área. Newton, mais modesto, também deixou o dele. Destaque no segundo tempo, Montoro anotou nos acréscimos para decretar a goleada. Do outro lado, o Massa Bruta, que não se encontrou após segundo gol da equipe carioca, marcou somente com Jhon Jhon após falha defensiva alvinegra. No geral, uma partida sólida dos alvinegros.
Com o resultado, o técnico Davide Ancelotti, enfim, conquistou a sua primeira vitória dentro de casa, pelo Campeonato Brasileiro. Até o momento eram duas derrotas e dois empates. Assim, o Glorioso soma 35 pontos, na quinta colocação, e se aproxima do Bahia, quarto colocado, com 36. Do outro lado, o Bragantino permanece na oitava colocação, com 30 pontos.
Agora, os times ganham uma “folguinha” por conta da Data Fifa. O Botafogo enfrenta o Vasco no dia 11 de setembro, às 21h30, no Nilton Santos, pela partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Do outro lado, o Bragantino só volta a campo no dia 14 de setembro diante do Sport, às 11h, no Cícero de Souza Marques, pelo Brasileirão.
Só vale golaço
Danilo e Savarino fizeram valer o preço do ingresso para a partida entre Botafogo e Bragantino. Os jogadores do Glorioso anotaram grandes golaços no primeiro tempo. Logo aos cinco minutos, o camisa 35 abriu o placar no Nilton Santos. Apesar disso, o Massa Bruta equilibrou o duelo e chegou ao empate com Jhon Jhon após falha da defesa. Entretanto, a equipe carioca voltou a melhorar e ficou a frente do placar depois de Newton aproveitar o rebote de Jeffinho. O time do interior paulista se desorganizou depois de levar o segundo gol. Assim, o embalado Glorioso cresceu na partida, com grandes chances. Até que nos acréscimos, Savarino recebeu passe de Jeffinho e bateu no ângulo do goleiro Cleiton para marcar o terceiro gol. Poderia ser goleada.
Glorioso envolvente
Na segunda etapa, o Botafogo seguiu com melhor postura com oportunidades de aumentar o marcador. O time de Davide Ancelotti procurava fazer passes curtos para chegar ao ataque. Savarino e Jeffinho buscavam sempre acelerar as jogadas e quase sempre levaram perigo. O camisa 47 quase fez outro golaço no jogo. Além dele, Arthur Cabral colocou uma bola no travessão depois de grande jogada de Montoro, que entrou dando trabalho para a defesa adversária. Insatisfeito com golaço no primeiro tempo, Savarino buscou um gol olímpico e tirou um suspiro da torcida. Nos acréscimos, porém, Montoro marcou o quarto gol após belo passe de Artur.
O Massa Bruta, aliás, chegou a ter em alguns momentos a posse de bola, mas faltou efetividade para concluir em gol. As melhores chances aconteceram com tentativa de Sasha, mas David Ricardo se redimiu da falha e afastou o perigo. Gustavo Mendes, no fim, fez o goleiro Neto trabalhar após cabeceio no alto. Mas ficou só nisso.
BOTAFOGO 4×1 BRAGANTINO
Campeonato Brasileiro – 22ª rodada
Data-Hora: 30/08/2025 (sábado)
Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)
Gols: Danilo, 5’/1°T (1-0); Jhon Jhon, 14’/1°T (1-1); Newton, 32’/1°T (2-1); Savarino, 46’/1°T (3-1) e Montoro, 46’/2°T (4-1)
BOTAFOGO: Neto; Vitinho (Mateo Ponte, 38’/2°T), Kaio Pantaleão, David Ricardo, Marçal; Newton (Marlon Freitas, 30’/2°T), Danilo, Santiago Rodríguez (Artur, 38’/2°T), Savarino (Joaquín Corrêa, 38’/2°T), Jeffinho (Montoro, 17’/2°T) e Arthur Cabral. Técnico: Davide Ancelotti.
BRAGANTINO: Cleiton; Nathan Mendes, Guzmán Rodríguez, Gustavo Marques, Vanderlan; Fabinho (Praxedes, 38’/2°T), Eric Ramires (Gabriel, intervalo), Jhon Jhon; Lucas Barbosa (Davi Gomes, intervalo), Eduardo Sasha (Fernando, 28’/2°T) e Laquintana (Henry Mosquera, 16’/2°T). Técnico: Fernando Seabra.
Árbitro: Lucas Casagrande (PR)
Auxiliares: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Maira Mastella Moreira (RS)
VAR: Diego Pombo Lopez (BA)
Cartão Amarelo: Lucas Barbosa, Nathan Mendes (BRA)
Saiba Mais
- Esportes Em noite de golaços, Botafogo se impõe sobre Bragantino e fica perto do G4
- Esportes Atlético Mineiro desiste de contratar Jorge Sampaoli; entenda
- Esportes Vini Jr marca na vitória de virada do Real Madrid, que teve três gols anulados
- Esportes No fim, Juventude vence Ceará fora de casa e empurra Vasco para o Z4
- Esportes Bortoleto lamenta ausência no top 10, mas mostra confiança no GP da Holanda: 'Podemos subir'
- Esportes Nadadoras italianas são detidas por furto no aeroporto de Cingapura após Mundial
- Esportes Três irmãos escoceses batem recorde mundial de travessia mais rápida do Pacífico a remo