Bia Haddad elimina Maria Sakkari e avança às oitavas de final no US Open

Bia Haddad Maia não deu chance à freguesa grega e encerrou a partida em 1h10 com parciais de 6/1 e 6/2 - (crédito: Mike Stobe / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Bia Hadad Maia está nas oitavas de final do US Open. No início da madrugada deste domingo, a tenista brasileira derrotou a grega Maria Sakkari por 2 sets a 0 com uma exibição impecável no Louis Armstrong Stadium, em Nova York. O triunfo no quinto duelo à parte com a adversária teve parciais de 6/1 e 6/2 em 1h10 de partida. Nas rodadas anteriores, a paulista havia eliminado a britânica Sonay Kartal e a suíça Viktorija Golubic.

Com o resultado, Bia mantém o sonho de, no mínimo, reeditar a campanha de 2024, quando alcançou as quartas de final. A próxima pedra no caminho é a estadunidense Amanda Anisimova. O dia e horário do jogo ainda não foram informados. A tendência é que seja nesta segunda-feira. Vice-campeã em Wimbledon nesta temporada contra a polonesa Iga Swiatek, a dona da casa ocupa o novo lugar no ranking da WTA.

Leia também: Esquenta da 22ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025

“Agradeço a todos que ficaram aqui na quadra e a quem torceu pela tevê até tarde. O jogo começou atrasado, mas sou grata a todos vocês”, disse Bia em entrevista ao US Open, aos gritos de “olê, olê, olê, olá, Bia, Bia”. Bia também elogiou a exibição da grega Maria Sakkari e destacou a dificuldade da próxima partida contra Anisimova. “Ela é anfitriã”, brincou.

Bia Haddad soube quem enfretaria ao sair da quadra. Lembrou que enfrentou Amasimova e convocou os brasileiros a fazerem um barulho na arquibancada contra a norte-americana. A tenista avaliou o desempenho no Grand Slam. “Estou feliz com o jogo. Era um desafio grande. Feliz com o meu trabalho. Acabou a primeira semana. É cuidar do meu corpo e pensar jogo a jogo. Estou trabalhando duro e esse resultado não surpreende. Estou me sentindo confiante e cada vez mais jovem”, disse Bia mais tarde em entrevista ao SporTV.

Ela também comentou a sequência de três vitórias consecutivas no Major dos EUA. “É uma construção. Eu vinha fazendo jogos muito bons. Falta embalar uma sequência. É tênis. Toda semana é 0 x 0. Sempre fui uma pessoa muito positiva. Confio no meu time e estamos tentando melhorar o nosso tênis. Quero descansar para o próximo”, projeta.