De plano C à marca centenária: Marçal retoma espaço no Botafogo

Marçal chegou ao Botafogo em julho de 2022, no primeiro ano da SAF

Marçal chegou ao Botafogo em julho de 2022, no primeiro ano da SAF - (crédito: Foto: Vitor Silva/Botafogo)
Marçal chegou ao Botafogo em julho de 2022, no primeiro ano da SAF - (crédito: Foto: Vitor Silva/Botafogo)

O torcedor do Botafogo, nesta temporada, se reacostumou a ver o bom e velho Marçal em ação. Aos 36 anos, o defensor vem retomando o espaço dos anos pretéritos. No último sábado (30), por exemplo, o lateral-esquerdo (ou zagueiro) completou 100 partidas pelo Glorioso. Apesar das circunstâncias que apressaram esta marca, o jogador provou que não caiu de paraquedas no elenco. São oito partidas consecutivas entrando em campo. A metade, aliás, como titular na equipe do técnico Davide Ancelotti.

“Muito bom fazer 100 jogos pelo Botafogo. Me sinto privilegiado mesmo. É um orgulho muito grande. Mais feliz do que nunca. Só tenho que agradecer. Desde o primeiro dia. Vestir esta camisa não é para qualquer um. Estou disponível e trabalhando para poder entrar sempre dentro. Quero me sentir útil em todos os momentos. Se o John tivesse se machucado, eu entraria no gol”, brincou o veterano, após mais um desempenho extremamente seguro.

A volta dos que não foram no Botafogo

Os caminhos e descaminhos do futebol recolocaram Marçal no Botafogo. No fim do ano passado, sem contrato renovado, o defensor se despediu do clube com as taças da Libertadores e do Brasileirão nas mãos. Em abril de 2025, porém, após algumas conversas com John Textor, aceitou reduzir o salário para retornar ao Glorioso. Naquela época, aliás, o técnico era Renato Paiva, e o camisa 21 foi para o final da fila, atrás de Alex Telles e Cuiabano. Como Plano C, o zagueiro atuou em dois jogos, somando apenas 25 minutos.

As lesões de Pantaleão e Cuiabano alteraram este panorama. Já com Davide Ancelotti, Marçal, no primeiro momento, teve, então, que quebrar o galho como zagueiro, lembrando os seus tempos de Lyon. Formou dupla com Barboza ou David Ricardo, segurou o rojão e teve um jogo memorável, quando marcou duas vezes na goleada do Botafogo sobre o Fortaleza por 5 a 0, fora de casa, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro, mesmo jogando pelo lado direito.

“Marçal é um profissional exemplar para os companheiros. Pensei que jogar na direita, para ele, talvez fosse menos complicado do que para o David, porque tem mais experiência. O David já tinha jogado como central-esquerdo. Queria dar continuidade a ele nesta posição”, sublinhou Ancelottinho.

Com a venda de Cuiabano para o Nottingham Forest (ING) e a necessidade de Alex Telles descansar, Marçal voltou à posição de origem com um categórico 4 a 1 do Botafogo sobre o Red Bull Bragantino, no último fim de semana, no Colosso do Subúrbio. Com mais minutagem e a experiência de ser o atleta mais longevo do plantel, o defensor. Afinal, panela velha é que faz comida boa.

Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 01/09/2025 09:35
