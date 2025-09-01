De plano C à marca centenária: Marçal retoma espaço no Botafogo

O torcedor do Botafogo, nesta temporada, se reacostumou a ver o bom e velho Marçal em ação. Aos 36 anos, o defensor vem retomando o espaço dos anos pretéritos. No último sábado (30), por exemplo, o lateral-esquerdo (ou zagueiro) completou 100 partidas pelo Glorioso. Apesar das circunstâncias que apressaram esta marca, o jogador provou que não caiu de paraquedas no elenco. São oito partidas consecutivas entrando em campo. A metade, aliás, como titular na equipe do técnico Davide Ancelotti.

“Muito bom fazer 100 jogos pelo Botafogo. Me sinto privilegiado mesmo. É um orgulho muito grande. Mais feliz do que nunca. Só tenho que agradecer. Desde o primeiro dia. Vestir esta camisa não é para qualquer um. Estou disponível e trabalhando para poder entrar sempre dentro. Quero me sentir útil em todos os momentos. Se o John tivesse se machucado, eu entraria no gol”, brincou o veterano, após mais um desempenho extremamente seguro.

A volta dos que não foram no Botafogo

Os caminhos e descaminhos do futebol recolocaram Marçal no Botafogo. No fim do ano passado, sem contrato renovado, o defensor se despediu do clube com as taças da Libertadores e do Brasileirão nas mãos. Em abril de 2025, porém, após algumas conversas com John Textor, aceitou reduzir o salário para retornar ao Glorioso. Naquela época, aliás, o técnico era Renato Paiva, e o camisa 21 foi para o final da fila, atrás de Alex Telles e Cuiabano. Como Plano C, o zagueiro atuou em dois jogos, somando apenas 25 minutos.

As lesões de Pantaleão e Cuiabano alteraram este panorama. Já com Davide Ancelotti, Marçal, no primeiro momento, teve, então, que quebrar o galho como zagueiro, lembrando os seus tempos de Lyon. Formou dupla com Barboza ou David Ricardo, segurou o rojão e teve um jogo memorável, quando marcou duas vezes na goleada do Botafogo sobre o Fortaleza por 5 a 0, fora de casa, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro, mesmo jogando pelo lado direito.

“Marçal é um profissional exemplar para os companheiros. Pensei que jogar na direita, para ele, talvez fosse menos complicado do que para o David, porque tem mais experiência. O David já tinha jogado como central-esquerdo. Queria dar continuidade a ele nesta posição”, sublinhou Ancelottinho.

Com a venda de Cuiabano para o Nottingham Forest (ING) e a necessidade de Alex Telles descansar, Marçal voltou à posição de origem com um categórico 4 a 1 do Botafogo sobre o Red Bull Bragantino, no último fim de semana, no Colosso do Subúrbio. Com mais minutagem e a experiência de ser o atleta mais longevo do plantel, o defensor. Afinal, panela velha é que faz comida boa.

