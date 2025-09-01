InícioEsportes
Corinthians define logística especial para ter Hugo Souza na Copa do Brasil

Corinthians prepara operação para ter Hugo Souza na Copa do Brasil

Corinthians prepara operação para ter Hugo Souza na Copa do Brasil - (crédito: Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)
Corinthians prepara operação para ter Hugo Souza na Copa do Brasil - (crédito: Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

O Corinthians montou uma operação especial para contar com Hugo Souza na partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil, contra o Athletico-PR, na próxima quarta-feira (10/9), na Neo Química Arena. O goleiro está com a Seleção Brasileira, que enfrenta a Bolívia, um dia antes, em El Alto, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

Para evitar contratempos, o clube alvinegro fretou um voo exclusivo para o retorno do atleta imediatamente após a partida da Seleção. A pressa se explica. Afinal, menos de 24 horas depois do apito final em território boliviano, Hugo precisará estar em campo defendendo o Corinthians em um jogo decisivo.

A preocupação surgiu depois que a CBF antecipou a data do confronto pela Copa do Brasil. Originalmente marcado para o dia 11, o duelo foi adiado para o dia 10 em razão do calendário do Fluminense na Copa Sul-Americana. Sem garantias sobre o retorno conjunto da Seleção, o Timão optou por organizar o deslocamento por conta própria.

A partida entre Brasil e Bolívia acontece às 20h30 (horário de Brasília), uma hora mais cedo do que o habitual, justamente para minimizar os efeitos da altitude de El Alto. Ainda assim, o curto intervalo entre os compromissos torna a logística um desafio.

Além de Hugo Souza, o Corinthians terá outros quatro atletas servindo suas seleções nesta Data Fifa: Ángel Romero (Paraguai), Félix Torres (Equador), José Martínez (Venezuela) e Memphis Depay (Holanda). À exceção do camisa 10 holandês, que atua contra a Lituânia no dia 7, todos terão jogos próximos ao duelo de quartas de final.

Corinthians em vantagem na Copa do Brasil

Aliás, o Corinthians chega para o duelo contra o Athletico-PR em vantagem. Afinal, após vencer o jogo de ida por 1 a 0, com gol de Gui Negão na Ligga Arena, o time de Dorival Júnior precisa apenas de um empate em casa para avançar às semifinais da Copa do Brasil.

Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 01/09/2025 09:55 / atualizado em 01/09/2025 10:39
    x