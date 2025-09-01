Renato Gaúcho celebra pausa da Data-Fifa para recuperar jogadores do Fluminense

Renato Gaúcho durante o empate do Fluminense por 0 a 0 com o Santos - (crédito: Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense )

Depois do empate, sem gols, com o Santos, na Vila Belmiro, o elenco do Fluminense só voltará a campo no dia 10 de setembro por causa da pausa para a Data-Fifa. Nesse sentido, o técnico Renato Gaúcho celebrou esse tempo, que servirá para o descanso dos jogadores, que não pararam desde a disputa do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos.

Afinal, o time só voltará a atuar contra o Bahia, no Maracanã, no jogo de volta pelas quartas de final da Copa do Brasil. Antes disso, terá quatro dias de folga e só se reapresentam na sexta-feira (5), no CT Carlos Castilho.

“O melhor treinamento para gente agora vão ser esses quatro dias de folga que nossos jogadores vão ter. Todos os clubes tiveram férias, o meu grupo não teve férias, não teve folga. Então nesses quatro dias de folga, esse vai ser o melhor treinamento. Eles irão descansar a cabeça, curtir a família deles, que deve ser feito. Na sexta-feira, todo mundo volta para gente treinar e pensar no jogo de quarta-feira diante do Bahia”, disse o treinador.

Adaptação dos reforços

O único atleta do elenco que não terá descanso é Soteldo. Isso porque o jogador está na lista de convocados da Venezuela para as partidas contra Argentina e Colômbia pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

Além disso, Renato Gaúcho terá a oportunidade de observar os reforços e aumentar o entrosamento e a adaptação dos estrangeiros Lucho Acosta e Santiago Moreno, que atuaram contra o Peixe. Igor Rabello, por sua vez, fez sua estreia na reta final da partida.

Por fim, apenas Samuel Xavier está no departamento médico, com uma lesão na coxa esquerda. No momento, a previsão de retorno aos gramados do lateral-direito é de até seis semanas, o que o deixará de fora do confronto com o Esquadrão Tricolor.

