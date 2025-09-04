Pátio Brasil Shopping recebe o Challenger FIBA de basquete 3x3

Depois de mais de uma década, o Brasil volta a sediar uma etapa oficial do circuito profissional da FIBA 3x3 e não será qualquer torneio: o Challenger Brasília 2025, competição classificatória para o FIBA 3x3 World Tour Shenzhen, na China. O evento será realizado nos dias 13 e 14 no Pátio Brasil Shopping.
A entrada será gratuita, mas limitada a 350 pessoas nas arquibancadas. Porém, haverá visibilidade para as partidas em outras áreas e andares do shopping.
O torneio reunirá algumas das principais equipes do planeta, incluindo campeões mundiais e olímpicos, além dos melhores times do Brasil, que garantiram vaga através do inédito circuito Road to Challenger Brasília, realizado em quatro etapas pelo país.
- Leia também: O livro que inspirou o título de Yago Dora
“O retorno de um Challenger ao solo brasileiro, depois de mais de 10 anos, representa um marco para a modalidade no país. É a consolidação de um trabalho estruturado de desenvolvimento do 3x3 e reafirma o Brasil como protagonista no cenário internacional”, destaca Maurício Santos, CEO da MCS.
O Challenger promete transformar Brasília no grande centro do esporte urbano nas Américas, com uma programação que inclui clínicas, ativações culturais e festivais esportivos abertos ao público, unindo esporte, entretenimento e cultura urbana.
“Esse torneio soma pontos importantes para o ranking de federações da FIBA, impactando diretamente os objetivos do Brasil no ciclo olímpico e na consolidação do 3x3 como potência esportiva das Américas”, afirma Marcelo Sousa, presidente da Confederação Brasileira de Basquete (CBB).
Além da visibilidade esportiva, o evento deve movimentar turismo, economia criativa e projetar Brasília internacionalmente como referência em grandes competições. “A cidade se prepara para oferecer uma estrutura de padrão internacional, com toda a atmosfera que o 3x3 exige: esporte, cultura urbana, entretenimento e alto rendimento”, completa Renato Junqueira, Secretário de Esporte e Lazer do Distrito Federal.
“Receber o Challenger Brasília 2025 é motivo de muito orgulho para o Pátio Brasil. A escolha do nosso shopping para sediar uma competição oficial da Federação Internacional de Basquete 3x3, com a presença dos maiores nomes da modalidade, é mais um grande reconhecimento da nossa relevância como espaço de experiências e reafirma nossa atuação como incentivadores do esporte no Distrito Federal, através do Pátio Sports.” Augusto Brandão, superintendente Pátio Brasil Shopping
"O Basquete 3x3 vem ganhando cada vez mais adeptos, e nós, como uma empresa que fomenta o esporte nacional, ficamos muito felizes por marcar presença neste grande evento. Nossa marca tem atuado como apoiadora da modalidade há um bom tempo e, de forma especial, nos dias 13 e 14 de setembro, realizaremos diversas ativações para o público", acrescenta Diego Buriti, Diretor de Marketing da Reals, patrocinadora máster do Challenger Internacional Brasília 2025.
Equipes Confirmadas
- (Holanda) Amsterdam - atual campeã olímpica
- (Espanha) Barcelona - atual campeã do mundo
- (Brasil) Bahia
- (Lituânia) Raudondvaris
- (Brasil) Santos
- (Sérvia) Partizan
- (Suiça) Lausanne
- (Chile) Puente Alto
- (Brasil)Praia Clube
- (Reino do Bahrein) Riffa
- (Espanha) Marbella
- (Brasil) Paulistano
- (Londres) London
- (Brasil) Diadema
- (Bélgica) Waterloo
- (EUA) Brooklyn
Programação
10 de setembro: Abertura da arena e torneio escolar
11 de setembro: Torneio Universitário
12 de setembro: Super Four (evento teste)
13 de setembro: Challenger Main Draw e fase qualificatória
14 de setembro: Challenger Finais
Serviço
Local: Pátio Brasil Shopping - Brasília
Data: 13 e 14 de setembro de 2025
Mais informações: @mcs.mktsports | CBB
Saiba Mais
- Esportes Carlos Cuesta é regularizado e pode estrear pelo Vasco
- Esportes Cruzeiro vai lançar camisa em homenagem aos 60 anos do Mineirão; veja
- Esportes Cruzeiro vai lançar camisa em homenagem aos 60 anos do Mineirão; veja
- Esportes Ingressos da Copa do Mundo 2026 terão preços dinâmicos e podem ser os mais caros da história
- Esportes Andreas Pereira é a novidade em atividade do Palmeiras após dias de folgas
- Esportes Conmebol sorteia os grupos da Libertadores Feminina