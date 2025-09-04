Pátio Brasil Shopping recebe o Challenger FIBA de basquete 3x3

Challenger 3x3 em Brasília é classificatório para o FIBA World Tour Shenzhen, na China - (crédito: FIBA/Divulgação)

Depois de mais de uma década, o Brasil volta a sediar uma etapa oficial do circuito profissional da FIBA 3x3 e não será qualquer torneio: o Challenger Brasília 2025, competição classificatória para o FIBA 3x3 World Tour Shenzhen, na China. O evento será realizado nos dias 13 e 14 no Pátio Brasil Shopping.

A entrada será gratuita, mas limitada a 350 pessoas nas arquibancadas. Porém, haverá visibilidade para as partidas em outras áreas e andares do shopping.

O torneio reunirá algumas das principais equipes do planeta, incluindo campeões mundiais e olímpicos, além dos melhores times do Brasil, que garantiram vaga através do inédito circuito Road to Challenger Brasília, realizado em quatro etapas pelo país.

“O retorno de um Challenger ao solo brasileiro, depois de mais de 10 anos, representa um marco para a modalidade no país. É a consolidação de um trabalho estruturado de desenvolvimento do 3x3 e reafirma o Brasil como protagonista no cenário internacional”, destaca Maurício Santos, CEO da MCS.

Como será a arena do basquete 3x3 no interior do Pátio Brasil Shopping (foto: Divulgação)

O Challenger promete transformar Brasília no grande centro do esporte urbano nas Américas, com uma programação que inclui clínicas, ativações culturais e festivais esportivos abertos ao público, unindo esporte, entretenimento e cultura urbana.

“Esse torneio soma pontos importantes para o ranking de federações da FIBA, impactando diretamente os objetivos do Brasil no ciclo olímpico e na consolidação do 3x3 como potência esportiva das Américas”, afirma Marcelo Sousa, presidente da Confederação Brasileira de Basquete (CBB).

Além da visibilidade esportiva, o evento deve movimentar turismo, economia criativa e projetar Brasília internacionalmente como referência em grandes competições. “A cidade se prepara para oferecer uma estrutura de padrão internacional, com toda a atmosfera que o 3x3 exige: esporte, cultura urbana, entretenimento e alto rendimento”, completa Renato Junqueira, Secretário de Esporte e Lazer do Distrito Federal.

“Receber o Challenger Brasília 2025 é motivo de muito orgulho para o Pátio Brasil. A escolha do nosso shopping para sediar uma competição oficial da Federação Internacional de Basquete 3x3, com a presença dos maiores nomes da modalidade, é mais um grande reconhecimento da nossa relevância como espaço de experiências e reafirma nossa atuação como incentivadores do esporte no Distrito Federal, através do Pátio Sports.” Augusto Brandão, superintendente Pátio Brasil Shopping

"O Basquete 3x3 vem ganhando cada vez mais adeptos, e nós, como uma empresa que fomenta o esporte nacional, ficamos muito felizes por marcar presença neste grande evento. Nossa marca tem atuado como apoiadora da modalidade há um bom tempo e, de forma especial, nos dias 13 e 14 de setembro, realizaremos diversas ativações para o público", acrescenta Diego Buriti, Diretor de Marketing da Reals, patrocinadora máster do Challenger Internacional Brasília 2025.

Equipes Confirmadas

(Holanda) Amsterdam - atual campeã olímpica

(Espanha) Barcelona - atual campeã do mundo

(Brasil) Bahia

(Lituânia) Raudondvaris

(Brasil) Santos

(Sérvia) Partizan

(Suiça) Lausanne

(Chile) Puente Alto

(Brasil)Praia Clube

(Reino do Bahrein) Riffa

(Espanha) Marbella

(Brasil) Paulistano

(Londres) London

(Brasil) Diadema

(Bélgica) Waterloo

(EUA) Brooklyn

Programação

10 de setembro: Abertura da arena e torneio escolar

11 de setembro: Torneio Universitário

12 de setembro: Super Four (evento teste)

13 de setembro: Challenger Main Draw e fase qualificatória

14 de setembro: Challenger Finais

Serviço

Local: Pátio Brasil Shopping - Brasília

Data: 13 e 14 de setembro de 2025

Mais informações: @mcs.mktsports | CBB