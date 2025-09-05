STJD libera atletas envolvidos em manipulação a voltar ao futebol

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) mudou a pena de três jogadores eliminados do futebol por envolvimento em manipulação de resultados. Dessa forma, Ygor Catatau, Gabriel Tota e Romário, pivô da Operação Penalidade Máxima, estão oficialmente reabilitados e liberados para voltar a jogar.

O trio ficou proibido de jogar por dois anos e meio. O STJD julgou nesta sexta-feira (5) os pedidos de reabilitação apresentados pela defesa dos jogadores e acatou. A decisão ocorre um dia após o Tribunal punir o atacante Bruno Henrique, do Flamengo, com 12 jogos de suspensão por forçar receber um cartão amarelo e beneficiar apostadores.

Na época atuando pelo Vila Nova, Romário foi o pivô das investigações. Afinal, o volante aceitou uma oferta de R$ 150 mil para cometer um pênalti contra o Sport, pela Série B de 2022. Contudo, ele não atuou na partida. Como ele recebeu um sinal de R$ 100 mil, tentou convencer alguns de seus colegas a cometer a penalidade, mas sem sucesso.

A Operação Penalidade Máxima, deflagrada em 2023, expôs um esquema de manipulação envolvendo jogadores e apostadores. Ao todo, 22 jogadores foram punidos. Contudo, apenas cinco foram banidos do futebol. Sete jogadores pegaram punição de 360 dias e já voltaram a atuar, assim como outros que pegaram penas de 600 ou 720 dias.

