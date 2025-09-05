CBF apoia a adesão do Brasil à Convenção de Macolin contra manipulação de resultados

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) manifestou sua concordância oficial a uma iniciativa do Governo Federal. A entidade declarou apoiar o pedido de adesão do país à Convenção de Macolin. A saber, o tratado internacional combate a manipulação de resultados em competições esportivas. A ação reforça o compromisso da CBF em lutar contra este tipo de crime no futebol.

A iniciativa de adesão ao tratado partiu de uma ação conjunta de três ministérios. As pastas do Esporte, da Fazenda e da Justiça solicitaram a entrada do Brasil na convenção. A Convenção de Macolin, que já conta com 50 países signatários, busca criar uma cooperação global para combater os crimes em apostas.

A CBF, inclusive, já possui uma estrutura interna para lidar com o tema. A entidade criou sua Unidade de Integridade há dois anos. O oficial de integridade, Eduardo Gussem, explicou o propósito do setor. A pasta visa “proteger a lisura e imparcialidade das competições”, segundo o dirigente.

O presidente da confederação, Samir Xaud, reforçou o compromisso da entidade. Ele lembrou de um encontro que teve com o diretor-geral da Polícia Federal em julho.

“Queremos dar uma lisura a mais no futebol e acabar de vez com essa questão”, disse Xaud na ocasião. “O que estiver ao nosso alcance (…) vamos fazer para combater com absoluto rigor a manipulação de resultados”, completou.

