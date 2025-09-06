Marrocos é o primeiro país africano a garantir vaga na Copa de 2026

O Marrocos se classificou para a Copa do Mundo de 2026 com a vitória, por 5 a 0, sobre o Níger nesta sexta-feira (5), em Rabat, pelas Eliminatórias africanas, e se tornou o primeiro país do continente a garantir vaga no torneio do ano que vem.
O meio-campista Ismael Saibari (29' e 38'), os atacantes Ayoub El Kaabi (50') e Hamza Igamane (68') e o volante Azzedine Ounahi (84') deram aos 'Leões do Atlas', que lideram o Grupo E, a classificação para seu terceiro Mundial consecutivo.
Com a seleção marroquina, semifinalista em 2022, já são 17 os classificados para a Copa de 2026.
O Marrocos participou da Copa do Mundo em seis edições: 1970, 1986, 1994, 1998, 2018 e 2022.
Além disso, foi o primeiro país africano a passar da primeira fase (México-1986) e também o primeiro a chegar à semifinal.
