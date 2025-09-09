Por que a Ferrari Purosangue é o carro mais exclusivo da coleção milionária de Neymar

Neymar, de vez em quanto passeia por Santos em sua Ferrari Purosangue, raríssima no Brasil - (crédito: Foto: Reprodução de redes sociais)

A coleção de carros de Neymar é uma das mais impressionantes do mundo entre atletas. Segundo veículos da imprensa e informações divulgadas por marcas de luxo, o craque brasileiro possui mais de 25 supermáquinas, com valor total estimado em cerca de R$ 60 milhões.

Entre os modelos mais caros da sua garagem estão:

– Maserati MC12 avaliada em impressionantes R$ 12,5 milhões;

– Carro com design inspirado no Batmóvel, que teria custado cerca de R$ 8 milhões;

– E, talvez o mais simbólico de todos, a Ferrari Purosangue, avaliada em R$ 7,5 milhões, adquirida em maio deste ano.

Apesar de não ser o mais caro, é a Ferrari Purosangue que dá a Neymar o maior status entre todos os seus carros — e o motivo é simples: dinheiro sozinho não basta para comprá-la.

Não é qualquer um que compra uma Purosangue

Ao contrário de outras marcas, a Ferrari impõe regras extremamente rígidas para quem deseja adquirir modelos mais exclusivos como a Purosangue.

Veja algumas dessas exigências:

– Histórico com a marca: Afinal, só entra na lista Top quem já comprou uma ou mais Ferraris anteriormente. Tem grana e quer a Purosangue como a sua primeira Ferrari? Está fora.

– Proibido revender o carro antes de um período determinado (para evitar especulação)

– Proibido fazer modificações estéticas sem aprovação da Ferrari

– Proibido usar o carro de forma que prejudique a imagem da marca.

– Imagem pública do dono: celebridades envolvidas em polêmicas ou com histórico de ostentação fora do controle podem ser banidas de comprar Ferraris futuras. Além disso, se modificar, revender ou ostentar demais… já era!

A Ferrari, alías, é famosa por punir quem descumpre as regras contratuais. Um exemplo clássico é o do cantor Justin Bieber, que foi banido da marca por modificar e revender um modelo antes do prazo.

No Brasil, o caso mais emblemático foi o do influenciador Chrys Dias. Ele apareceu em vídeos dirigindo uma Ferrari Purosangue em uma comunidade de São Paulo. O problema? O carro havia sido comprado de um outro dono sem autorização da Ferrari. Resultado: a marca exigiu a devolução imediata do veículo, pois a venda havia desrespeitado as cláusulas contratuais.

Ferrari Purosangue de Neymar é o topo do topo

Para Neymar, adquirir uma Purosangue não é só mais uma compra milionária. É uma conquista simbólica de status máximo entre os super-ricos. Além do valor financeiro, o carro representa confiança da Ferrari, tradição, reputação e exclusividade verdadeira — algo que nem todos os bilionários conseguem. Enfim, ter uma Ferrari Purosangue na garagem, por si só, já representa um nível de status acima da média.

A exclusividade não está apenas no preço, mas também na produção: a Ferrari limita a fabricação a apenas 1.500 unidades por ano em todo o mundo. Este carro foi criado em 2023 e Ney só viroiu o primeiro da lista dois anos depois.

Entre compradores — cuidadosamente selecionados — estão algumas das personalidades mais influentes e apaixonadas por carros de luxo. além de Neymar:

-Cristiano Ronaldo — dono de uma das maiores coleções de Ferraris do mundo, com dezenas de modelos;

-Zlatan Ibrahimovi? — fã declarado da marca italiana;

– Jannik Sinner — o jovem tenista italiano, atual estrela do circuito ATP.

Enfim, a Purosangue não é apenas um SUV esportivo, o primeiro 4 portas da Ferrari. Representa um clube ultraexclusivo, onde nem mesmo o dinheiro é garantia de entrada.

