Mega Drift leva emoção à Granja do Torto neste fim de semana

Brasília volta a ser o centro das atenções do automobilismo nacional com a chegada da 3ª e 4ª etapas do Mega Drift 2025, neste fim de semana (13/9 e 14), na Granja do Torto. Após um fim de semana histórico no Parque da Cidade, onde mais de 4 mil pessoas vibraram com disputas emocionantes, os principais nomes da categoria se reencontram na pista.



Com 30 pilotos confirmados até o momento, a competição promete ser a mais eletrizante de todas as edições, pois contará com o atual campeão do Mega Drift e brasileiro, Lucas Medeiros. Diego Higa que corre na Fórmula Drift, o maior campeonato da modalidade no mundo, é outra atração. O gaúcho Matheus Sartor, bicampeão nacional, e o vice, Carlos Eduardo, também estão no páreo.

A primeira etapa coroou Matheus Sartor como o grande vencedor, com uma performance sólida e técnica, que lhe garantiu o topo do pódio. Na 2ª etapa, foi a vez de Lucas Medeiros brilhar. Atual campeão do Mega Drift e campeão brasileiro da categoria PRO, ele demonstrou habilidade e frieza para conquistar a vitória em uma das provas mais acirradas do circuito.

“O nível técnico dos pilotos está altíssimo e o público tem comparecido em peso. A Granja do Torto é um palco à altura do que o campeonato representa hoje para o esporte nacional”, destaca Gustavo Carvalho, organizador do Mega Drift.



Os ingressos estão disponíveis no aplicativo oficial do Mega Drift, com preços a partir de R$ 55. A estrutura do evento inclui arquibancadas cobertas, praça de alimentação, área kids e ativações para toda a família.



Serviço

Mega Drift 2025 – 3ª e 4ª etapas

Data: Sábado (13/9) e domingo (14/9)

Horário: 10h às 18h

Local: Granja do Torto

Ingressos: A partir de R$ 55 no aplicativo oficial Mega Drift