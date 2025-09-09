Pedro Clerot brilha na Áustria e se aproxima dos líderes da FRECA

O brasiliense Pedro Clerot viveu um fim de semana especial no Red Bull Ring, na Áustria. Único representante do Brasil na Fórmula Regional Europeia (FRECA), o piloto da Van Amersfoort largou da pole position no domingo (7/9) e venceu de ponta a ponta, conquistando a segunda vitória na temporada 2025.
Com o resultado, Clerot chega a 165 pontos e se mantém na quarta colocação do campeonato, a apenas 30 do líder. A campanha do piloto de 18 anos soma duas vitórias, quatro pódios e 10 resultados no top-5, números que consolidam a ascensão na categoria.
“Foi um fim de semana incrível. Conquistamos a pole e conseguimos manter um ritmo fortíssimo durante toda a corrida. Essa vitória mostra que estamos no caminho certo e me deixa ainda mais confiante para as próximas etapas”, comemorou Clerot. A FRECA retoma os trabalhos em 19 de setembro, com a etapa de Barcelona, na Espanha, até o dia 21.
Sobre o piloto
Nascido em Brasília, Pedro Clerot descobriu o amor e o dom para pilotar em 2016, aos nove anos. À época, se destacava nos campeonatos oficiais de Kart e conquistou um bicampeonato na categoria Júnior Menor.
Após muita evolução e longos períodos de treinamento, Clerot disputou e foi vice-campeão paulista de Kart em 2019. Dois anos depois, faturou o título da Fórmula Delta. Em 2022, reinou soberano na Fórmula 4 brasileira, além de ter disputado a F4 espanhola. Atualmente, o piloto compete pela equipe Amersfoort Racing na FRECA (Fórmula Regional Europeia by Alpine).
