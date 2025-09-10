Na concorrência! Galvão Bueno vai narrar jogos do Brasil na Copa do Mundo de 2026

As partidas do Brasil na Copa do Mundo de 2026 vai contar com a narração de Galvão Bueno. O narrador fechou acordo com a SBT, que vai voltar a transmitir a competição após 28 anos.

Além dos confrontos da Seleção Brasileira, Galvão Bueno também vai narrar outros confrontos importantes na competição, além da grande final, de acordo com a “Folha de São Paulo”.

Aliás, ainda segundo o portal, o acordo entre as partes já está fechado. No entanto, ainda falta a assinatura do contrato, que deve acontecer em breve. Nos próximos dias, portanto, o anúncio oficial deve acontecer.

Dessa forma, vale ressaltar que a Copa do Mundo terá a transmissão, até o momento, por três lugares diferentes. Além da SBT, a Globo e a CazéTV também vão transmitir os confrontos.

Galvão Bueno em Copa do Mundo

Galvão Bueno narrou a Copa do Mundo de 2022 como se fosse a última – e era. O narrador chegou até a fazer um documentário no Globoplay sobre os bastidores do que seria o seu encerramento como narrador na maior competição do futebol.

No entanto, com esse acordo, Galvão caminha para realizar a sua última participação em Copa do Mundo no próximo ano. Ao todo, até o momento, foram 13 edições da competição como narrador. Dessas, 11 foram na TV Globo. Assim, ele presenciou – e narrou – atuações memoráveis no Mundial.

SBT mergulha no meio esportivo A entrada do canal no Mundial de 2026 consolida uma retomada às grandes competições esportivas. Recentemente, a emissora exibiu a Conmebol Libertadores e agora se mantém com a Champions League e Copa Sul-Americana. O narrador Tiago Leifert, inclusive, chegou à empresa em janeiro para se tornar a principal voz dos torneios. Os passos seguintes vieram como consequências dos números alcançados. Para se ter uma ideia, a participação do Corinthians na Sul-Americana levou o canal à liderança de audiência em duas oportunidades neste ano, com recorde de audiência. Com os feitos, o canal decidiu ampliar sua presença no futebol internacional e nacional, a fim de garantir-se entre as principais do meio. A ideia com o novo contrato é promover a fidelização do público que tem buscado por alternativas às transmissões tradicionais. Por isso, a emissora planeja ativações multiplataforma durante o torneio.

