Taguatinga recebe a 1ª edição do Festival de Capoeira Inclusiva

Reconhecida internacionalmente como patrimônio cultural imaterial da humanidade pela Unesco, a capoeira é uma arte que mistura luta, dança, música e expressão corporal, carregando em cada movimento a história de resistência e identidade do povo brasileiro. Mais do que tradição, é, também, um espaço de convivência, aprendizado e inclusão. É com esse propósito que surge a primeira edição do Festival de Capoeira Inclusiva do DF, realizado de 2 a 4 de outubro, no Taguaparque, em Taguatinga Norte.
Com entrada gratuita, o evento reunirá professores, estudantes, crianças e adolescentes da rede pública e particular, em uma programação diversificada, com cursos de formação, oficinas, workshops, apresentações e torneios de capoeira — com atenção especial às pessoas com deficiência, reforçando o poder da prática como ferramenta de inclusão social.
A abertura, em 2 de outubro, será dedicada à formação de professores da rede pública e privada, com curso de capacitação em práticas pedagógicas inclusivas, além de aulas experimentais e vivências musicais com instrumentos da capoeira.
No dia 3, o protagonismo será das crianças com deficiência da rede pública de ensino, que participarão de um torneio especialmente adaptado. Todos os participantes receberão medalhas comemorativas em reconhecimento à inclusão e à celebração da diversidade. Durante o dia, também serão realizados workshops temáticos, palestras e oficinas de capoeira.
Encerrando a programação, em 4/10, será a vez do torneio aberto a crianças e adolescentes da rede pública e particular, inscritos pelos professores. A competição seguirá a tradição da capoeira, com mestres e instrutores conduzindo as rodas.
Estrutura
O Festival contará com palco principal, salas de convivência, espaços para oficinas, palestras, atendimentos e orientação, além das rodas de capoeira inclusiva e apresentações culturais.
Mais do que celebrar a tradição da capoeira, o evento busca fortalecer o acolhimento e o entendimento da comunidade adulta sobre os cuidados e a atenção com crianças e adolescentes, com e sem deficiência.
Serviço
Festival de Capoeira Inclusiva do DF – 1ª edição
Quando: 2, 3 e 4 de outubro
Local: Tagua Parque (estacionamento em frente à Administração Regional)
Entrada: Gratuita
Classificação indicativa: Livre
Saiba Mais
- Esportes Vasco acerta empréstimo de Loide Augusto ao Rizespor, da Turquia
- Esportes Cruzeiro x Atlético: onde assistir, escalações e arbitragem
- Esportes Internacional lança terceiro uniforme em alusão ao título brasileiro de 1975
- Esportes Botafogo x Vasco: onde assistir, escalações e arbitragem
- Esportes Eriksen está perto de jogar no futebol alemão
- Esportes SBT vence disputa pelos direitos de transmissão da Copa do Mundo de 2026