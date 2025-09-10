Jogos da Juventude: ciclismo potência distribui primeiras medalhas

A prova de ciclismo potência desafia jovens atletas a realizarem um sprint de seis segundos - (crédito: Wagner Araújo/COB)

Antes mesmo da solenidade da cerimônia de abertura, os Jogos da Juventude 2025, em Brasília, distribuíram as primeiras medalhas. O ciclismo potência inaugurou os pódios do principal evento esportivo de base do Brasil, com os desfechos das categorias individuais masculina, feminina e dupla mista.

Disputada no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB), a modalidade inserida há três anos no programa esportivo teve como destaques Jackson Ferreira, de Mato Grosso, com ouros no individual e dupla mista. A paulista Yasmin Andrade foi campeã na disputa solo feminina e prata no par misto.

Todos os competidores foram observados atentamento por Renato Rezende, representante do Brasil em três edições dos Jogos Olímpicos no ciclismo BMX. O carioca com experiência em Londres-2012, Rio-2016 e Tóquio-2020 é um dos embaixadores dos Jogos da Juventude em Brasília.

“Achei sensacional essa competição, porque é possível você detectar um talento pela força que ele tem, observando se ele pode vir a ser um grande atleta apenas na forma como ele é como sprintista. Deu até vontade de subir em uma bike e dar um sprint”, brincou Renato. A observação também faz parte do plano de carreira do carioca, em transição para a vida de treinador.

A prova de ciclismo potência desafia os jovens atletas de até 17 anos a realizarem um sprint de 6 segundos. A modalidade é inspirada em um protocolo de testes da União Ciclística Internacional (UCI).

“Eu me preparei bastante, é a primeira vez que disputo uma competição fora do meu estado. Nasci numa pequena cidade, chamada Marcelândia, e voltar para casa com duas medalhas de ouro, conquistadas no primeiro dia de competições, é demais”, comentou Jackson. Na disputa dupla mista, ele esteve ao lado da conterrânea Camila Daeuble, de 15 anos.

Os Jogos da Juventude CAIXA Brasília 2025 são organizados pelo Comitê Olímpico do Brasil, com apoio da Secretaria Estadual de Esportes e Lazer de Brasília. Na capital federal, serão disputados por cerca de 4.700 atletas, de até 17 anos, de todos os 26 estados e mais o Distrito Federal.

Os resultados

Individual Feminina

Ouro – Yasmin De Andrade Ramos – São Paulo – 1.116W

Prata – Deborah da Silva Fernandes – São Paulo – 1.038W

Bronze – Alissya Mourão Andrade – Roraima – 1.037W

Individual Masculina

Ouro – Jackson Ferreira da Silva – Mato Grosso – 1.649W

Prata – Pedro Gomes Herculano – Minas Gerais – 1.587W

Bronze – José Pedro Henrique Alves Ferreira – Pernambuco – 1.483W

Duplas Mistas

Ouro – Camila Daeuble e Jackson Ferreira – Mato Grosso – 2.536W

Prata – Yasmin de Andrade e Danilo Gomes – São Paulo – 2.429W

Bronze – Maria Clara Pessoa e João Pedro Piazza – Santa Catarina – 2.424W