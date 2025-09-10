Pira acesa na Esplanada abre os Jogos da Juventude 2025

Dono da medalha de ouro do vôlei na Olimpíada do Rio-2016 e das pratas em Pequim-2008 e Londres-2012, Bruninho acendeu a pira dos Jogos da Juventude de 2025. A solenidade fez parte da cerimônia de abertura da 17ª edição do evento organizado pelo Comitê Olímpico do Brasil, a segunda na capital federal.

A pira dos Jogos da Juventude foi acesa no coração de Brasília, diante da Catedral e do Museu Nacional. A festa se estendeu ao Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB), com discursos e desfiles das bandeiras dos 26 estados brasileiros e do Distrito Federal.

A cerimônia também teve apresentações da Associação de Ginástica Rítmica e Acrobática do DF (Agra) e do grupo Dança do Fogo. Depoimentos gravados de referências esportivas, como Rebecca Andrade, Hugo Calderano, inspiraram as delegações presentes.

Anfitrião da 17ª edição dos Jogos da Juventude, Distrito Federal teve a bandeira exibida durante a cerimônia de abertura (foto: Juliana Avila/COB )

A chama iluminou a capital e, nos próximos dias, permanecerá na área externa do Centro de Convenções Ulysses Guimarães. O revezamento da tocha começou no topo do Museu Nacional com a velocista e medalhista olímpica Rosângela Santos, que conduziu a chama até a base do monumento.

Na sequência, a tocha foi entregue ao ciclista Renato Rezende, que percorreu alguns metros antes de passá-la ao esgrimista Guilherme Toldo. A mesatenista Ligia Silva deu continuidade ao percurso e levou o fogo até Luccas Abreu, representante do tiro com arco. Em seguida, o nadador e medalhista olímpico Fernando Scheffer assumiu a missão de conduzir a chama até o campeão olímpico da ginástica artística Arthur Zanetti, que seguiu com o revezamento até encontrar o levantador Bruninho.

“Acender a pira é algo muito especial, principalmente para quem cresceu assistindo aos Jogos Olímpicos e sonhando em viver esse momento. Relembrei toda a minha trajetória e me sinto honrado em, depois de cinco Olimpíadas, poder ser uma referência para essa garotada. Esse momento representa um legado que nós, do esporte, temos a possibilidade de deixar para esses jovens que sonham. Porque comigo foi possível, e eles também podem sonhar”, comentou Bruninho, um dos embaixadores dos Jogos da Juventude 2025.

Os Jogos

Organizados pelo Comitê Olímpico do Brasil, os Jogos da Juventude CAIXA reúnem milhares de jovens de até 17 anos e são considerados um celeiro de talentos, além de um espaço de convivência, aprendizado e formação cidadã. Nesta edição, a competição contará com a presença de mais de 4.800 atletas disputando 20 modalidades esportivas até 25 de setembro.





*Com informações do Comitê Olímpico do Brasil (COB)