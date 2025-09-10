Três judocas de Brasília são convocados para o Mundial Júnior de Judô

Bianca Reis atravessa grande fase e vem da conquista de duas medalhas de ouro nos Jogos Pan-Americanos Júnior de Assunção-2025 - (crédito: Ana Patricia/COB)

O judô brasiliense estará em peso e com destaque no Campeonato Mundial Júnior 2025, marcado para ser realizado entre 5 e 8 de outubro, em Lima, no Peru. A Confederação Brasileira de Judô (CBJ) convocou 20 atletas para representar o país e entre eles estão três nomes ligados ao Distrito Federal, reforçando a tradição da região como formadora de talentos. Bianca Reis, Lucas Takaki e Nicole Marques carregarão a bandeira da capital em terras peruanas.

No feminino, duas representantes estão confirmada. Nicole Marques (-52kg), da Academia Espaço Marques, chega embalada pela medalha de bronze conquistada no último Mundial Cadete. Já Bianca Reis (-57kg), do Pinheiros, nascida em Brasília, busca repetir o pódio obtido na edição passada do Mundial Júnior. A atleta vem de dois ouros nos Jogos Pan-Americanos Júnior de Assunção-2025. Entre os homens, o destaque vai para Lucas Takaki (-60kg), da Sogipa-RS. O atleta também subiu ao pódio com um bronze na capital paraguaia.

A Seleção Brasileira chega ao Peru bastante embalada por resultados expressivos construídos ao longo da temporada 2025. Aé aqui, foram 51 medalhas internacionais nas mais diversas competições ao redor do planeta, incluindo 18 ouros. O desempenho nos Jogos Pan-Americanos Júnior de Assunção-2025 foi histórico, com 15 medalhas em 15 possíveis.

Com disputas em quatro dias – três dedicados às categorias individuais e o último reservado ao torneio por equipes mistas – o Mundial Júnior de Lima é a principal vitrine da modalidade para atletas até 21 anos. Para os judocas do Distrito Federal, será a oportunidade de confirmar o bom momento e mostrar ao mundo a força da nova geração do judô brasiliense.

Veja a convocação completa

Equipe Feminina

48kg — Clarice Ribeiro (Minas Tênis Clube/FMJ-MG)

48kg — Mariana Nunes (Instituto Reação/FJERJ-RJ)

52kg — Nicole Marques (Espaço Marques/FEMEJU-DF)

57kg — Bianca Reis (Esporte Clube Pinheiros/FPJUDO-SP)

57kg — Gyovanna Andrade (SESI-SP/FPJUDO-SP)

63kg — Ana Feitosa (Minas Tênis Clube/FMJ-MG)

63kg — Eduarda Bastos (Clube Paineiras do Morumby/FPJUDO-SP)

70kg — Maria Oliveira (SESI-SP/FPJUDO-SP)

78kg — Dandara Camillo (Sociedade Esportiva Palmeiras/FPJUDO-SP)

+78kg — Ana Soares (Instituto Reação/FJERJ-RJ)

Equipe Masculina

60kg — Lucas Takaki (SOGIPA/FGJ-RS)

66kg — Bruno Nóbrega (Esporte Clube Pinheiros/FPJUDO-SP)

73kg — Matheus Nolasco SOGIPA/FGJ-RS)

81kg — Enzo Trombini (Esporte Clube Pinheiros/FPJUDO-SP)

81kg — Luan Almeida (SESI-SP/FPJUDO-SP)

90kg — Jesse Barbosa (SOGIPA/FGJ-RS)

90kg — João Segatelle (Esporte Clube Pinheiros/FPJUDO-SP)

100kg — Gustavo Milano (AABB Curitiba/FPRJUDO-PR)

+100kg — Andrey Coelho (Grêmio Náutico União/FGJ-RS)

+100kg — Gabriel dos Santos (Instituto Reação/FJERJ-RJ)