Aruc líder, Brasília alerta e cartola intruso: a 3ª rodada da Série B do DF

Brasília e Aruc fizeram uma partida duríssima no Bezerrão decidida no segundo tempo por um gol contra do Brasília - (crédito: Divulgação/Luã Tomasson)

A terceira rodada da Série B do Campeonato do Distrito Federal consolidou a Aruc como uma das favoritas ao acesso, acirrou a disputa pela segunda vaga para a elite, com direita à queda do favorito Brasília ao quinto lugar, e viu dirigente tumultuar jogo mais uma vez com direito a um novo registro na súmula da arbitragem.

No Bezerrão, Brasília e Aruc abriram a terceira rodada no sábado. O confronto entre as equipes foi pegado. Ao todo, o árbitro Sávio Pereira distribuiu cinco cartões amarelos: quatro para o Colorado e um para a Aruc. No primeiro tempo, o time do Cruzeiro Velho marcou o primeiro com Regino. Na volta do intervalo, Felipe Clemente apareceu para deixar tudo igual. Aos 43, da segunda etapa, Alemão marcou contra, garantindo os três pontos para a equipe da Aruc.

O Brasília iniciou a competição como um dos favoritos e mais badalados ao acesso. Tem como vice-presidente do ex-centroavante Ricardo Oliveira. Com passagem por Santos, São Paulo, Milan, Real Bétis e Seleção Brasileira, o investidor amarga a quinta posição com quatro pontos a quatro rodada do encerramento da competição disputada no sistema de pontos corridos. Luziânia e Cruzeiro têm cinco cada. Planaltina e Brasília soman quatro.

A próxima partida do Brasília é contra o Riacho City. Na sequência, confrontos diretos com o Luziânia e o Planaltina, depois p compromisso final diante do Candango.

Por falar no Planaltina, o quarto colocado goleou o Riacho City por 6 x 0 em mais uma partida marcada por confusão. A súmula do árbitro Matheus de Moraes Silva registra a desorganização e o amadorismo do Riacho City do início ao fim da partida disputada no Estádio Municipal de Planaltin de Goiás.

"Informo que a relação de atletas da equipe Riacho City foi entregue às 15h20, com um atraso de 50 (cinquenta) minutos em relação ao horário estipulado. A equipe do Riacho City adentrou o campo de jogo às 15h41, configurando um atraso de 18 (dezoito) minutos. Em decorrência desses atrasos, tanto na entrega da relação quanto na entrada dos atletas em campo, a partida teve início às 15h44, com um atraso total de 14 (quatorze) minutos em relação ao horário previamente determinado", descreve o juiz do jogo.

Mais tarde, o presidente do Riacho City entrou em cena. "Aos 33 minutos do primeiro tempo, a partida foi paralisada por 1 (um) minuto para a retirada do Sr. Antônio Teixeira, presidente da equipe Riacho City, da área técnica de sua equipe. O referido dirigente saiu da área dos vestiários, adentrou a lateral do campo e se dirigiu à área técnica, alegando necessidade de atendimento médico por parte da médica de sua equipe. Após sua retirada, a partida prosseguiu normalmente", relata Matheus de Moraes Silva.

Não satisfeito, o cartola voltou ao campo. "Aos 14 minutos do segundo tempo, a partida foi novamente paralisada por 1 (um) minuto para a retirada do Sr. Antônio Teixeira da área técnica. Na ocasião, o mesmo saiu da área dos vestiários, invadiu a lateral do campo e dirigiu-se à área técnica com o objetivo de repassar instruções à comissão técnica. Após sua saída, o jogo foi retomado normalmente", conclui o documento.

Quando a bola rolou sem interferências, Denilson, duas vezes, Relry, João Henrique, Leonardo e Souza balanaçaram a rede do combalido Riacho City. O pior time da competição tem 11 gols sofridos em três partidas.

Outro duelo que entregou emoção foi a disputa entre Candango e Greval. Na parte debaixo da tabela, o clube do Valparaíso conquistou a vitória por 4 x 3. Para se redimir com o torcedor da goleada de quatro gols sofrida na rodada anterior diante do Luziânia, Vitor Leandro e o hat-trick do camisa nove Gustavo Gabriel garantiram a vitória para o Grêmio Esportivo Valparaíso.

Para fechar, Cruzeiro e Luziânia ficaram no 0 x 0. O embate no Estádio Bezerrão ficou marcado apenas pelos cartões amarelos, dois para cada lado. O empate, não prejudicou os times na tabela, pois estão empatados com cinco pontos, Luziânia em segundo e Cruzeiro terceiro lugar.

Com o fim da terceira rodada, o Aruc lidera com sete pontos, dois a mais que o vice Luziânia e o terceiro colocado, Cruzeiro. Planaltina em quarto e Brasília em quinto, ambos com quatro pontos, aparecem na sequência. Em seguida, Greval em sexto e Candango na sétima colocação, empatados com três pontos. O lanterna Riacho City soma apenas um ponto no campeonato.

Próxima rodada

Sábado

15h30 Cruzeiro x Candango (Serejão, em Taguatinga)

15h30 Greval x Planaltina (JK, no Paranoá)

Domingo

10h Aruc x Luziânia (Serejão, em Taguatinga)

15h30 Riacho City x Brasília (Rorizão, em Samambaia)

*Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima