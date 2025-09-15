Como o novo recorde de Duplantis elevou o nível de final

O abraço de parte dos concorrentes em Armand Duplantis após a quebra de novo recorde mundial - (crédito: Andrej Isakovic/AFP)

Subir o sarrafo é com ele mesmo: Armand Duplantis. O sueco de 25 anos não só monopoliza títulos como mantém ativa uma linha de produção de recordes. A segunda-feira (15/9) de final de salto com vara no Mundial de Atletismo em Tóquio reforça isso. Foi o terceiro ouro do fenômeno na competição, a 14ª marca absoluta estabelecida na carreira e a quarta em 2025 ao saltar 6,30m, um centímetro mais alto do que havia desempenhado em 12 de agosto, no Grand Prix da Hungria. O mais incrível é como Duplantis influencia as provas e também eleva o nível dos rivais.

Dos 11 atletas que obtiveram notas na final desta segunda-feira, sete saltaram a partir de 5,90m, algo que jamais havia acontecido numa mesma competição, sobretudo do quilate de um Mundial. O grego Emmanouil Karalis subiu a 6,0m e faturou a prata. Outro atestado da influência da Duplantis na elevação do nível de competitividade é o quarto colocado. O americano Sam Kendricks obteve os mesmos 5,95m do australiano Kurtis Marschall, mas perdeu no critério de desempate e ficou fora do pódio.

É a primeira vez 5,95m não são suficientes para uma medalha de prata nem para pódio. Segundo levantamento do Correio, considerando os últimos 10 anos de Mundial, a marca de Kendricks seria suficiente para coroá-lo campeão na edição de Londres-2017 — conquistada por ele mesmo — e Pequim-2015. Em Jogos Olímpicos, ele seria novamente prata em Paris-2024, vice-campeão em Londres-2012 e Pequim-2008; bronze em Tóquio-2020 e no Rio-2016; e ouro em Sydney-2000 e Atenas-2004.

O abraço do vice-campeão no Mundial em 2025, Kurtis Marschall, no americano Sam Kendricks ilustra como todos estão extraindo o melhor para tentar desbancar Duplantis. Kendricks teve o melhor índice da temporada. Marschall fez a melhor prova da vida. O norueguês Sondre Guttormsen fez "season best" com 5,90m e foi o sexto. O catari Heneida Abdesalam protagonizou o recorde do país com 5,75m, enquanto o alemão Lita Baehre, com a mesma altura, teve o melhor salto dele no ano.

"Foi uma noite incrível, os fãs foram fantásticos. Mondo (Duplantis) é de outro planeta. Ele está fazendo coisas incríveis, coisas que muitas pessoas achavam impossíveis. Mal posso esperar para ver o que ele tem a oferecer no futuro", destacou Marschall, ao fim da prova.

O "voo" de Duplantis na final masculina do salto com vara no Mundial de Tóquio (foto: Kirill Kudryavtsev/AFP)

O pódio do Mundial de 2025

1º Armand Duplantis (6,30m)

2º Emmanouil Karalis (6,0m)

3º Kurtis Marschall (5,95m)

Os recordes de Duplantins

8 de fevereiro de 2020: 6,17m

15 de fevereiro de 2020: 6,18m

7 de março de 2022: 6,19m

20 de março de 2022: 6,20m

24 de julho de 2022: 6,21m

25 de fevereiro de 2023: 6,22m

17 de setembro de 2023: 6,23m

20 de abril de 2024: 6,24m

5 de agosto de 2025: 6,25m

25 de agosto de 2024: 6,26m

28 de fevereiro de 2025: 6,27m

15 de junho de 2025: 6,28m

12 de agosto de 2025: 6,29m

15 de setembro de 2025: 6,30m