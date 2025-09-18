Brasil vence Guatemala em Brasília e vai à semifinal da Copa das Nações

O pivô Fabinho comemora o primeiro gol do Brasil na vitória contra a Guatemala, no Ginásio Nilson Nelson - (crédito: Jo Marcone/CBF)

O Brasil venceu pela segunda vez na Copa das Nações de Futsal. Na noite desta quinta-feira, os atuais campeões da Copa do Mundo derrotaram a Guatemala, por 3 x 1, no Ginásio Nilson Nelson, em Brasília, e garantiu acesso às semifinais do torneio. Os gols do time verde-amarelo foram marcados pelo pivô Fabinho e pelas alas Marcel e Cleber. O país da América Central descontou com Nelson Tagre. O Grupo A será encerrado nesta sexta com o duelo entre Polônia e Guatemala, às 18h.

Na quarta-feira, o Brasil superou a Polônia pelo mesmo placar e se impôs do início ao fim nos dois confrontos, com pequenos sustos administrados pelo goleiro Matheus.

No outro jogo de ontem válido pelo Grupo B da Copa das Nações, a França derrotou a Costa Rica, por 5 x 4, e decidirá o primeiro lugar contra o Paraguai na partida principal desta sexta, às 20h15. A semifinais serão disputadas neste sábado e as decisões do do título e do terceiro lugar no domingo. Os ingressos para as partidas são gratuitos e podem ser retirados no portal www.bilheteriadigital.com.