“Resultado foi condicionado pela arbitragem”, dispara Samuel Lino após vitória do Flamengo

O atacante Samuel Lino fez duras críticas à arbitragem. A fala do jogador ocorreu após a vitória do Flamengo por 2 a 1 sobre o Estudiantes. O jogo, válido pela Libertadores, foi na noite desta quinta-feira (18), no Maracanã. Para o atleta, o resultado da partida foi diretamente influenciado pelos erros do juiz. Ele, de fato, acredita que sua equipe saiu “muito prejudicada”.

A análise do jogador sobre a partida, de fato, foi bastante contundente. Ele acredita que o gol sofrido pelo Flamengo foi consequência das decisões do árbitro Andres Rojas.

“Acho que o resultado final foi muito condicionado pela arbitragem. Os erros cometidos hoje nos prejudicaram imensamente”, afirmou o atacante do time rubro-negro.

Samuel Lino, inclusive, listou os erros que mais o incomodaram. Para ele, o critério da arbitragem foi totalmente desfavorável ao seu time.

“Eles conseguiram um gol na nossa casa, mas esse gol vai muito da consequência do que a arbitragem fez no jogo”, disse o jogador.

O atacante, por fim, citou lances específicos que, em sua visão, prejudicaram o Flamengo.

“Expulsão sem sentido, faltas revertidas, (cartões) amarelos que não eram amarelos. Pra nós tudo, pro time do Estudiantes, nada”, lamentou o jogador. “A gente sai daqui muito prejudicado. Mas agora é descansar, focar no Brasileiro e no próximo jogo”, finalizou.

