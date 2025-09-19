??dolo Mauro Galvão aciona Vasco na Justiça e cobra dívida de R$ 2,5 milhões

O ídolo e capitão do Vasco na conquista da Libertadores de 1998, Mauro Galvão, acionou o clube na Justiça. A empresa do ex-zagueiro cobra o reconhecimento de uma dívida de R$ 2,56 milhões. O valor, aliás, se refere a um acordo que o Cruz-Maltino não cumpriu desde o ano de 2007. A defesa do ex-jogador, portanto, pede que a Justiça inclua a quantia na lista de credores da Recuperação Judicial do clube.

A cobrança se refere a um acordo antigo, que tinha o valor inicial de R$ 1,8 milhão. O Vasco, na época, deveria ter pago o valor em prestações entre 2003 e 2007. A empresa Olle Galvão Marketing, no entanto, alega que o clube não cumpriu com o combinado. O valor atualizado da dívida, com as devidas correções, chega agora a R$ 2,56 milhões.

O processo de Recuperação Judicial do Vasco, que a diretoria iniciou em fevereiro de 2025, é o pano de fundo da ação. O clube entrou com o pedido para renegociar uma dívida total de cerca de R$ 1,4 bilhão. No processo, o Vasco apresentou uma lista oficial de todos os seus credores. A dívida com a empresa de Mauro Galvão, contudo, ficou de fora desta relação.

Com a ação na Justiça, o ex-zagueiro busca o reconhecimento formal do débito. O juiz do caso, agora, irá decidir se inclui ou não a dívida no quadro geral de credores. Caso a Justiça aceite o pedido, o valor entrará no plano de pagamentos da Recuperação Judicial. A diretoria do clube, por fim, ainda não se manifestou publicamente sobre o caso.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.