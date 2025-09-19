Missão Libertadores: Cruzeiro tem bom retrospecto contra adversários do G6

Com objetivo principal de voltar a disputar uma Libertadores, o Cruzeiro está fazendo bem o dever de casa, principalmente contra os rivais diretos na briga por uma vaga. A Raposa mantém uma invencibilidade contra equipes do G6 no Campeonato Brasileiro até o momento.

Atualmente, o Cruzeiro está na segunda posição, com 47 pontos. Assim, a vantagem para o sétimo colocado, que é o São Paulo, é de 12. Além disso, as equipes que ainda não somaram 23 partidas na competição e estão abaixo da sexta colocação não podem alcançar o G6 mesmo que vençam os jogos em atraso. Dessa forma, a Raposa mantém a vantagem de 12 pontos mesmo com a definição dos jogos atrasados.

O fator principal que colocou a Raposa nesta posição foi justamente os confrontos diretos contra as equipes que brigam para estar entre as seis primeiras. Até o momento, o Cruzeiro não perdeu nenhum jogo para os times que fecharam a 23ª rodada no G6 do Brasileirão. Assim, somou 19 dos 21 pontos disputados nessa condição.

A Raposa venceu o Bahia duas vezes – o segundo triunfo aconteceu na última segunda-feira (15), de virada, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova. Além disso, também saiu com a vitória contra o Flamengo, Palmeiras, Botafogo e Mirassol no primeiro turno. Aliás, o último adversário foi o único tropeço do Cruzeiro até o momento. No segundo turno, as equipes ficaram no empate em 1 a 1.