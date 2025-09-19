Corinthians dribla desfalques com improvisos de Dorival e mantém solidez defensiva

O Corinthians atravessa um período marcado por improvisos. Diante de uma série de lesões e suspensões, Dorival Júnior tem recorrido a soluções pouco convencionais para manter o time competitivo. A estratégia, até aqui, tem dado resultado. Afinal, o Timão completou um mês sem perder, com quatro vitórias e um empate, e atingiu a marca de 13 jogos sem ser vazado desde a chegada do treinador.

Contudo, a lista de adaptações recentes é extensa. Contra o Fluminense, o lateral-esquerdo Fabrizio Angileri atuou como zagueiro, Matheuzinho e Matheus Bidu jogaram avançados como alas, e Vitinho, atacante de origem, assumiu papel central no meio-campo.

“Com a experiência que eu tenho, vou tentar agregar em qualquer posição que estiver jogando, e o professor sabe disso. Eu estou disponível para poder estar atuando e ajudando a equipe da melhor maneira possível”, afirmou Vitinho, após o jogo no Maracanã.

Os problemas não pararam por aí. Afinal, na mesma noite, Rodrigo Garro foi cortado no aquecimento após sentir a panturrilha direita. Exames apontaram lesão muscular de grau 2, ampliando a lista de baixas para sete jogadores, cinco deles titulares. Durante a partida, Dorival ainda lançou mão do lateral-esquerdo Hugo, improvisado no meio, em seu primeiro jogo desde maio.

Lateral-direita é grande dor de cabeça

Situação semelhante já havia ocorrido no Dérbi contra o Palmeiras, quando o meia Charles foi escalado como lateral-direito. Isso porque Félix Torres, que vinha atuando fora de posição, não convencia, e o titular Matheuzinho estava fora por sobrecarga muscular. Sem reserva imediato, já que Léo Maná foi emprestado ao Criciúma, o treinador precisou criar alternativas.

Além disso, o drama se agravou com a lesão de Raniele, destaque do setor defensivo, que atuava como volante e também como terceiro zagueiro. Para Dorival, trata-se de um cenário incomum.

“Nós estamos convivendo com uma situação inusitada, com muitos problemas, procurando de todas as formas encontrar soluções dentro do nosso elenco”, declarou o técnico, que tem recorrido também a jovens da base.

Mesmo com desfalques, Corinthians mostra solidez

Mesmo com tantas limitações, o Corinthians tem mostrado força defensiva. Dos 26 jogos sob o comando de Dorival, a equipe terminou sem sofrer gols em 13 deles, incluindo a campanha perfeita na Copa do Brasil, com seis vitórias sem ser vazada.

” Se era, naquele momento, um problema muito sério que a gente vinha atravessando, eu acho que nesse sentido nós encontramos um caminho”, avaliou Dorival.

“Desde a chegada do Dorival, a gente vem conseguindo ser consistente defensivamente. Claro que tem uma ou outra exceção, um ou outro jogo que não vamos tão bem. São 13 jogos sem tomar gols. Isso mostra nossa estabilidade defensiva como um todo, com diferentes sistemas e jogadores”, acrescentou André Ramalho.

O ataque, porém, vive realidade oposta. No Brasileirão, o Timão soma 24 gols marcados e 28 sofridos em 23 rodadas, saldo negativo que expõe a ausência frequente de peças-chave como Memphis Depay, Rodrigo Garro e Yuri Alberto. Desses, apenas o centroavante está disponível, ainda sem condições de ser titular após cirurgia de hérnia.

O jovem Gui Negão tem sido a válvula de escape no setor ofensivo, com quatro gols e uma assistência nos últimos sete jogos, mas está suspenso do próximo compromisso. Assim, o Corinthians volta a campo neste domingo (22), às 17h30, contra o Sport, na Ilha do Retiro, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.