Brasil vira final contra a Polônia e é bi da Copa das Nações em Brasília

Ausente no Mundial de Futsal desde 1992, mas em processo de evolução, a Polônia foi valente, mas não resistiu aos hexacampeões na final da Copa das nações nesse domingo, no Ginásio Nilson Nelson. O adversário europeu assustou o Brasil ao sair na frente no primeiro tempo. O Brasil reagiu. igualou o placar e precisou dos pênaltis para conquistar o bi. Em 2023, a conquista foi diante do Irã, por 4 x 2, na Arena Sorocaba, no interior de São Paulo.
A final foi totalmente diferente da estreia das duas seleções na Copa das Nações. Nas quarta-feira passada, o Brasil passou pela Polônia por 3 x 1 pela fase de grupos. No entanto, o rival cresceu depois daquele jogo. Derrotou a Guatemala e eliminou a França — quarta colocada nas semifinais da Copa de 2024 — por 3 x 2 na noite do último sábado.
Coesa na marcação, a Polônia abriu o placar com o fixo Michal Kubic na etapa inicial. Foi a senha para a equipe do Leste Europeu recuar na tentativa de blindar o resultado e testou a paciência do Brasil para buscar o empate. O tempo foi passando e a ansiedade aumentava.
O empate saiu dos pés do ala Matheus. A bola foi passando de pé em pé até chegar ao jogador do Barcelona para ele estufar a rede polonesa e tranquilizar a torcida em Brasília.
A etapa final teve suspense. As duas seleções buscavam o segundo gol. O Brasil chegou a usar goleiro-linha com a intenção de encurralar a Polônia e passou a pressionar a defesa adversária. Coube ao ala Marcel decidir a partida nos últimos minutos para virar o jogo e decretar o bicampeonato na Copa das Nações. Aliviada, a torcida finalmente soltou o grito depois de sair atrás pela primeira vez na competição internacional.
