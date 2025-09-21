Copa Brasília termina com domínio mineiro no esquenta para a Superliga

Depois de vender caro a derrota por 3 sets a 2 para o Minas na sexta, o Brasília Vôolei não suportou a intensidade do Praia Clube na decisão do segundo lugar no Ginásio da 708/908 Sul - (crédito: Rogério Guereiro/Brasilia Vôlei)

O Brasília Vôlei encerrou na manhã desse domingo a participação na Copa Brasília feminina com derrota para o campeão Praia Clube por 3 sets a 0 no Ginásio da Federação do Distrito Federal, na 708/908 Sul. As parciais foram de 21/25, 23/25 e 18/25. Anfitrião do torneio, o time candango havia perdido para o Minas na sexta-feira por 3 sets a 2.

O triangular em Brasília serviu como pré-temporada para o início da Superliga feminina. O principal torneio do país começa daqui a um mês, em 20 de outubro. Coincidentemente, o time candango tem estreia agendada contra o Praia Clube, no Ginásio Homero Santos, em Uberlândia. Na sequência, visitará o Tijuca Tênis Clubes e depois o receberá o Osasco 30 de outubro na primeira exibição doméstica das representantes do DF na competição.

O Praia Clube entrou em quadra nesse domingo para decidir o segundo lugar contra o Brasília Vôlei. No sábado, o time havia perdido para o Minas por 3 sets a 0 (25/19, 25/22 e 25/19) e a trupe de Belo Horizonte conquistou o troféu antecipadamente.

A Copa Brasília feminina de vôlei contou com três participantes: Minas, Praia e Brasília. As equipes se enfrentaram em turno único. Cada uma faz dois jogos. A que pontuasse mais ao fim dos confrontos conquistaria o título.

Foi o caso do Minas, que chegou aos cinco pontos em duas partidas — dois pela vitória por 3 sets a 2 sobre o Brasília e três pelos 3 sets a 0 diante do Praia. O Praia Clube terminou na terceira posição e o Brasília Vôlei na última colocação.

Na versão masculina, o Brasília Vôlei terminou em segundo lugar ao derrotar o Goiás Vôlei por 3 sets a 0 nesse domingo com parciais de 25/22, 25/16 e 25/20. O título ficou com o Monte Carmelo. A equipe mineira venceu o Brasília, perdeu para o Goiás mas levou a taça nos critérios de desempate da competição no Distrito Federal.

