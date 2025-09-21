Bortoleto crava 11º lugar no Azerbaijão e destaca aprendizado

Além do resultado acima das expectativas da Sauber, Bortoleto comemorou as ultrapassagens em série e o aprendizado obtido no difícil e sinuoso circuito de rua de Baku - (crédito: Anton Vaganov / POOL / AFP )

Gabriel Bortoleto fez uma corrida consistente no GP do Azerbaijão, neste domingo (21/9), e, embora não tenha conseguido alcançar a zona de classificação, encerrou a prova com a sensação de dever cumprido, após carregar a Sauber ao 11º lugar, e novas experiências na bagagem em sua ainda curta passagem pela Fórmula 1.

"Foi um fim de semana complicado para nós e conseguimos o máximo que podíamos alcançar. Não tínhamos ritmo suficiente para lutar por posições mais altas, só se os carros à frente quebrassem", afirmou o brasileiro, que sustentou o 11º lugar nas voltas derradeiras a 20 segundos de diferença em relação ao 10º colocado , Isack Hadjar.

"Uma pena ter faltado só um pouco (para chegar à pontuação), mas tive mais desgaste (de pneus) que o Hadjar", explicou em entrevista à Band. "Foi entediante no sentido de não ter conseguido lutar por pontos, estava 20 segundos atrás, mas também ficamos à frente da Williams e isso é positivo. Nossa posição real seria um 14º ou 15º lugar."

Além do resultado acima das expectativas da Sauber, Bortoleto comemorou as ultrapassagens em série e o aprendizado obtido no difícil e sinuoso circuito de rua de Baku. "Consegui passar alguns carros quando eu tinha pneus novos e foi divertido", comentou. "Também aprendi a andar no limite, o tempo todo perto dos muros e dos outros carros. Em uma pista assim você precisa controlar mais o carro, gerenciar a corrida, cuidar melhor do desgaste dos pneus. Foi bom acumular essa experiência."

O piloto brasileiro agora se volta para o GP de Cingapura, no circuito de rua de Marina Bay, daqui duas semanas, em 5 de outubro. "Precisamos continuar assim, temos feito bom trabalho. É manter o foco e entregar tudo o que o carro deixar."