Weverton e Montiel são os talimãs de Palmeiras e River Plate

O futebol sempre exigiu muita técnica. Porém, a era pós-moderna do esporte mais popular do planeta pede, também, extrema frieza, sobretudo em partidas de alta tensão e com possibilidade de decisão por pênaltis, como o duelo de volta das quartas de final da Libertadores entre Palmeiras e River Plate, nesta quarta-feira (24/9), às 21h30, no Allianz Parque. Se a partida tiver de ser resolvida na marca da cal, o goleiro alviverde Weverton e o lateral-direito argentino Gonzalo Montiel. A TV Globo transmite.

As conquistas recentes e mais importantes da Seleção Brasileira e da Argentina passaram pelas mãos e pelos pés deles em cobranças de pênaltis. O primeiro ouro olímpico do Brasil foi conquistado nos Jogos do Rio-2016 com Weverton defendendo a última cobrança alemã. Os europeus foram eficientes até o atacante Nils Petersen parar no acreano. Detalhe: ele foi chamada às pressas pelo técnico Rogério Micale para substituir o lesionado Fernando Prass.

Gonzalo Montiel pode ter os serviços em pênaltis requisitados caso o River vença por um gol de diferença no tempo regulamentar. O lateral-direito, que também tem atuado com mais liberdade como ala no esquema 3-5-2 do técnico Marcelo Gallardo, marcou o quarto do 4 x 2 do desempate contra a França no Estádio Lusail no Catar. Quando caminhou para o chute mais importante da carreira, o argentino defendia o retrospecto perfeito de 10 cobranças convertidas, somando a primeira passagem pelo time argentino, Sevilla e seleção.

Assim como a consagração de Weverton em 2016, a versão batedora de pênaltis de Montiel surgiu quase como acaso. O River Plate viva o drama de desperdiçar sucessivas cobranças e viu o lateral assumir a responsabilidade no duelo contra o Nacional pela Libertadores. Marcou e ganhou a confiança de Gallardo.

Pênaltis contra times brasileiros não trazem boas lembranças ao River Plate. Em 2023, caiu diante do Internacional no Beira-Rio por 9 x 8, com o brilho do goleiro uruguaio Rochet. Por outro lado, o Palmeiras, de 2020 para cá, sempre que saiu em vantagem no mata-mata da Libertadores, não precisou de penalidades para avançar.

O técnico Abel Ferreira tem a possibilidade de repetir a formação 4-2-3-1 do Palmeiras que venceu o River Plate na semana passada no Monumental de Núñez. A única dúvida é a respeito do lateral-direito Khellven devido a um trauma no pé. Na véspera, o jogador de 24 anos realizou trabalhos fora do campo e depois treinou no gramado. Se não tiver condições de começar a partida, Giay deve ser o escolhido.

O River Plate tem três desfalques. Lesionados, os meia-atacante Gonzalo Martínez e Sebastían Driussi e o zagueiro Germán Pezella estão fora de combate.