“Empilhamos chances”, avalia Fernando Diniz sobre vitória do Vasco sobre o Bahia

O técnico Fernando Diniz analisou a importante vitória do Vasco. A equipe venceu o Bahia por 3 a 1, de virada, em São Januário. O jogo, que ocorreu na noite desta quarta-feira (24), era uma partida atrasada do Brasileirão. Para o treinador, o time foi superior e mereceu o resultado. Ele, contudo, fez críticas à atuação da arbitragem no clássico.

Na sua análise da partida, o treinador fez questão de elogiar o desempenho. Ele acredita que o time já era superior mesmo antes da expulsão de Jean Lucas.

“Fazendo a analise do jogo, acho que o time foi muito bem. Nos períodos de 11 contra 11 acho que tivemos nossos melhores momentos. Empilhamos chances e ganhamos com muito mérito”, afirmou Diniz.

Fernando Diniz critica arbitragem

O treinador, no entanto, não poupou críticas à atuação do árbitro João Vitor Gobi. Ele reclamou de lances em que acreditava que jogadores do Bahia também deveriam ser expulsos.

“Acredito que mesmo tendo a expulsão, o outro lance foi para expulsão claramente”, disse o técnico, citando uma falta em Puma Rodríguez que o VAR chegou a revisar.

Diniz, inclusive, também questionou a mudança de critério da arbitragem. O técnico lembrou de um jogo anterior para reclamar da falta de padrão:

“O juiz era o quarto árbitro lá em Porto Alegre, os caras fizeram cera desde o início (…) e não fez menção em nenhum momento em dar cartão amarelo.”

A vitória, de fato, foi fundamental para as pretensões do Vasco no campeonato. Com o resultado, o time chegou aos 27 pontos e subiu para a 13ª posição. A equipe, portanto, abriu uma distância de cinco pontos para a zona de rebaixamento. O time, por fim, agora se prepara para o jogo de sábado (27), contra o Cruzeiro, também em São Januário.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.