“Foi escandaloso”, diz diretor do Vasco sobre a arbitragem na vitória contra o Bahia

O diretor de futebol do Vasco, Admar Lopes, demonstrou toda a sua indignação com a arbitragem. A forte declaração ocorreu após a vitória do time sobre o Bahia, nesta quarta-feira (24). O dirigente pediu a palavra antes da coletiva do técnico Fernando Diniz e teceu críticas ao árbitro João Vitor Gobi. Para o diretor, a atuação do juiz foi “escandalosa” e colocou em risco os atletas.

O dirigente, de fato, fez questão de ressaltar que a reclamação não era pelo resultado. Ele lembrou que o time venceu, mas que a arbitragem foi um ponto muito negativo.

“Venho a esta sala hoje (…) para vocês também não dizerem que o Vasco só se queixa de arbitragem quando perde”, iniciou Admar Lopes. “Aquilo que aconteceu hoje foi, na minha opinião, escandaloso. Porque pôs a integridade física dos nossos jogadores em risco”, completou.

Diretor do Vasco lista “casos escandalosos”

A principal reclamação do diretor foi sobre a passividade do árbitro em lances violentos. Segundo Admar Lopes, o time do Bahia deveria ter tido três jogadores expulsos.

“Mesmo ganhando, temos aqui três casos escandalosos de três expulsões por entradas sobre jogadores do Vasco”, afirmou o dirigente, visivelmente irritado com a situação.

Admar Lopes, inclusive, criticou de forma ainda mais dura a decisão do árbitro em um lance específico. Ele não entendeu por que o juiz, mesmo após a recomendação do VAR, não expulsou um jogador do Bahia.

“O VAR chamou o Sr. árbitro para analisar, e eu não sei o que ele viu lá na imagem. É ainda mais grave no caso do Puma não ter expulsado”, disse.

O diretor, por fim, encerrou seu pronunciamento com um forte apelo. Ele acredita que atuações como a desta noite prejudicam todo o espetáculo.

“Se querem realmente defender o espetáculo e o jogador de futebol brasileiro, não podem ter árbitros como este a apitar”, finalizou o dirigente do clube vascaíno.

