Mineirinho bate recorde mundial ao descer megarrampa de skate de 70 metros

O skatista Sandro Dias, conhecido como Mineirinho, bateu um recorde mundial ao descer uma megarrampa de 70 metros de altura. A estrutura, montada na parede externa do Centro Administrativo do RS, um prédio de 21 andares na capital gaúcha Porto Alegre, foi percorrida por a 94 km/h, nesta quinta-feira (25/9).

Assista:

O atleta de 50 anos de idade fez uma sequência de descidas, com diferentes alturas. Primeiro, subiu no skate em uma descida de 30 metros. O recorde foi quebrado quando partiu dos 65 metros de altura, e completou a chegada ao solo. Em seguida, para garantir novo recorde, completou 70 metros com sucesso. Oito plataformas foram montadas entre a base e o topo da rampa.

No último dia 7 de setembro, o atleta já havia descido de 64 metros. Essa era, até então, a maior altura registrada no esporte. Apesar de fazer parte da preparação para a quebra do recorde, não ocorreu em um evento oficial.

Representantes do Guinness World Records, principal entidade responsável por reconhecer recordes ao redor do mundo, foram até Porto Alegre para conferir o feito de Mineirinho. O skatista, além disso, busca um segundo feito: o de maior velocidade já computada em um skate padrão, o skate 'street'. As confirmações devem ser feitas em breve.