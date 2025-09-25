InícioEsportes
FUTEBOL BRASILEIRO

Qual é o horário da partida entre Vasco e Cruzeiro? Veja detalhes

Cruz-Maltino e Raposa se enfrentam, no gramado de São Januário, em confronto válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro

Na última vez em que se enfrentaram em São Januário, em junho de 2024, Vasco e Cruzeiro empataram em 0 x 0 - (crédito: Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
Na última vez em que se enfrentaram em São Januário, em junho de 2024, Vasco e Cruzeiro empataram em 0 x 0 - (crédito: Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Um confronto por diferentes objetivos no Brasileirão. Assim será o confronto entre Vasco e Cruzeiro, marcado para ser realizado às 18h30 deste sábado (27/9), pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2025, em São Januário, casa vascaína.

A transmissão será feita pelo serviço de streaming Amazon Prime. A partida colocará frente a frente dois personagens distintos: um mandante embalado que corre por fora, e um visitante dono do favoritismo, um dos protagonistas do torneio. 

Dono da 13ª posição, o Cruz-Maltino luta para garantir, por hora, uma vaga na próxima edição da Copa Sul-Americana. Chega para o jogo com invencibilidade de quatro rodadas. Tem duas vitórias e dois empates. Na última rodada, confirmou vitória contra o sexto colocado Bahia, por 3 x 1. Em todas as competições, não perde há seis jogos. Vive a melhor fase sob o comando do técnico Fernando Diniz. 

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A equipe do Mineirão, no entanto, briga ponto a ponto pela liderança do campeonato. É segundo colocado, com 50 pontos, apenas um a menos do que o Flamengo. Tem aproveitamento de 69%, construídos por 15 vitórias, cinco empates e quatro derrotas. Número expressivamente superior aos 37,5% da equipe carioca (7 vitórias, 6 empates e 11 derrotas).

Ambos estão, inclusive, classificados para as semifinais da Copa do Brasil. Caso eliminem, respectivamente, Fluminense e Corinthians, Vasco e Cruzeiro farão a final da competição eliminatória. 

Para a partida de sábado, as duas equipes terão desfalques. O mandante terá ausências mais significativas. Estão incluídos o lateral esquerdo Lucas Piton, e o lateral direito Puma Rodríguez. O atacante de beirada Adson e o volante Jair, também com lesões, estão fora.

O Cruzeiro não poderá contar com os suspensos Villalba, zagueiro, e Gabigol, atacante. O lateral direito Fagner e o atacante Luis Sinisterra são outras dores de cabeça para o treinador Leonardo Jardim. 

Ficha técnica:  

Vasco x Cruzeiro - 25ª rodada do Brasileirão 2025

Data e hora: Sábado, 27 de setembro de 2025, às 18h30

Local: São Januário, Rio de Janeiro

Transmissão: Amazon Prime Video (serviço de streaming)

Escalações prováveis: 

Vasco

Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan (Lucas Freitas ou Lucas Oliveira) e Puma Rodriguez; Hugo Moura, Cauan Barros e Philippe Coutinho; Nuno Moreira, Rayan e Vegetti. Técnico: Fernando Diniz

Cruzeiro

Cássio; William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaiki Bruno; Lucas Romero, Lucas Silva, Matheus Pereira e Christian; Wanderson e Kaio Jorge. Técnico: Leonardo Jardim


Saiba Mais

Gabriel Botelho

Brasiliense de 21 anos, apaixonado desde o princípio da vida por esportes, mas de maneira um pouco mais afetuosa pelo futebol. No jornalismo desde 2020, ano de entrada no Ceub

Por Gabriel Botelho
postado em 25/09/2025 22:36
x