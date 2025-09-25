Qual é o horário da partida entre Vasco e Cruzeiro? Veja detalhes

Na última vez em que se enfrentaram em São Januário, em junho de 2024, Vasco e Cruzeiro empataram em 0 x 0 - (crédito: Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Um confronto por diferentes objetivos no Brasileirão. Assim será o confronto entre Vasco e Cruzeiro, marcado para ser realizado às 18h30 deste sábado (27/9), pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2025, em São Januário, casa vascaína.

A transmissão será feita pelo serviço de streaming Amazon Prime. A partida colocará frente a frente dois personagens distintos: um mandante embalado que corre por fora, e um visitante dono do favoritismo, um dos protagonistas do torneio.

Dono da 13ª posição, o Cruz-Maltino luta para garantir, por hora, uma vaga na próxima edição da Copa Sul-Americana. Chega para o jogo com invencibilidade de quatro rodadas. Tem duas vitórias e dois empates. Na última rodada, confirmou vitória contra o sexto colocado Bahia, por 3 x 1. Em todas as competições, não perde há seis jogos. Vive a melhor fase sob o comando do técnico Fernando Diniz.

A equipe do Mineirão, no entanto, briga ponto a ponto pela liderança do campeonato. É segundo colocado, com 50 pontos, apenas um a menos do que o Flamengo. Tem aproveitamento de 69%, construídos por 15 vitórias, cinco empates e quatro derrotas. Número expressivamente superior aos 37,5% da equipe carioca (7 vitórias, 6 empates e 11 derrotas).

Ambos estão, inclusive, classificados para as semifinais da Copa do Brasil. Caso eliminem, respectivamente, Fluminense e Corinthians, Vasco e Cruzeiro farão a final da competição eliminatória.

Para a partida de sábado, as duas equipes terão desfalques. O mandante terá ausências mais significativas. Estão incluídos o lateral esquerdo Lucas Piton, e o lateral direito Puma Rodríguez. O atacante de beirada Adson e o volante Jair, também com lesões, estão fora.

O Cruzeiro não poderá contar com os suspensos Villalba, zagueiro, e Gabigol, atacante. O lateral direito Fagner e o atacante Luis Sinisterra são outras dores de cabeça para o treinador Leonardo Jardim.

Ficha técnica:

Vasco x Cruzeiro - 25ª rodada do Brasileirão 2025

Data e hora: Sábado, 27 de setembro de 2025, às 18h30

Local: São Januário, Rio de Janeiro

Transmissão: Amazon Prime Video (serviço de streaming)

Escalações prováveis:

Vasco

Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan (Lucas Freitas ou Lucas Oliveira) e Puma Rodriguez; Hugo Moura, Cauan Barros e Philippe Coutinho; Nuno Moreira, Rayan e Vegetti. Técnico: Fernando Diniz

Cruzeiro

Cássio; William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaiki Bruno; Lucas Romero, Lucas Silva, Matheus Pereira e Christian; Wanderson e Kaio Jorge. Técnico: Leonardo Jardim



