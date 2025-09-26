Vem aí a 1ª Corrida de Combate ao Câncer, em 18 de outubro

Toda a renda obtida com as inscrições será revertida para os projetos sociais desenvolvidos pela Rede - (crédito: Divulgação)

A solidariedade tomará conta da Esplanada dos Ministérios em com a realização da 1ª Corrida e Caminhada da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Brasília. O evento une esporte, conscientização e solidariedade, em sintonia com o Outubro Rosa, mês dedicado à prevenção e luta contra o câncer de mama.

Os participantes poderão escolher entre percursos de 2,5 km (caminhada) e 5 km ou 10 km (corridas). As inscrições estão abertas, custam R$ 121 no 1º lote e podem ser realizadas até de 2025 pelo plataforma Sympla (clique aqui para acessar).

Toda a renda obtida com as inscrições será revertida para os projetos sociais desenvolvidos pela Rede, que há mais de 28 anos atua dentro do Hospital de Base do Distrito Federal e mantém uma casa de apoio no Núcleo Bandeirante para pacientes de outras cidades.

Para Cleta Martins, voluntária da Rede, a corrida é uma oportunidade de transformar o esporte em solidariedade. “ temos 40 projetos, todos mantidos 100% por doações, sem nenhum vínculo governamental. São ações que vão desde a doação de cestas básicas, perucas, cadeiras de rodas, medicamentos e passagens, até atendimento psicológico, oficinas de artesanato, próteses, bazar solidário, educação financeira e iniciativas voltadas à saúde da mulher’’.

Serviço

1ª Corrida e Caminhada da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Brasília

Data: 18 de outubro de 2025

Local: Esplanada dos Ministérios – Brasília

Horário de largada: a partir das 17h

Percursos: 2,5 km (caminhada) | 5 km e 10 km (corrida)

Inscrições: Sympla (clique aqui para acessar)