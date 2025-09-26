Rayane Soares busca ouro e recordes no Mundial Paralímpico de Atletismo

Natural de Caxias (MA) e radicada no Distrito Federal, Rayane Soares está na Índia para a quarta participação no Mundial Paralímpico de Atletismo, de 26 de setembro a 5 de outubro, em Nova Déli.
Ouro nos 400m e prata nos 100m da Paralimpíada de Paris-2024, Rayane busca, aos 28 anos, ouros e quebra de recordes . Aos 28 anos, competirá em três provas: 100m , 200m e 400m rasos da classe T13 (para atletas com baixa visão).
As finais das provas com Rayane estão previstas para 28 de setembro (100m), para o dia 30 (200m) e 5 de outubro (400m). Referência do esporte paralímpico brasileiro, a brasiliense de coração integra o Time Neoenergia, projeto voltado ao fortalecimento do esporte feminino no país, em parceria com o Comitê Olímpico do Brasil (COB).
Além de Rayane, o time conta com nomes como Bia Souza (judô); Ana Marcela (águas abertas); Antonia Silva (futebol); Ana Vitória Magalhães, a Tota (ciclismo); Bruna Kajiya (kitesurfe); Mirelle Leite (atletismo); e Celine Bispo (natação).
“Ter o apoio da Neoenergia é fundamental para que eu possa competir em alto nível. O patrocínio me dá estrutura, tranquilidade e motivação para buscar os melhores resultados da minha carreira”, afirma Rayane Soares.
A participação de Rayane no Mundial reforça o papel transformador do esporte e o impacto positivo de parcerias que acreditam no talento e na dedicação de atletas mulheres.
Quem é ela?
Rayane nasceu cega por conta de microftalmia bilateral congênita, má-formação nos globos oculares. Entrou no esporte paralímpico em 2015 e tem como principais conquistas o ouro nos 400m e prata nos 100m nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024; ouro nos 200m, prata nos 100m e bronze nos 400m no Mundial de Kobe 2024; ouro nos 100m e 400m nos Jogos Parapan-Americanos de Santiago 2023; bronze nos 400m no Mundial Paris 2023; ouro nos 400m e prata nos 200m no Mundial Dubai 2019 e prata nos 100m nos Jogos Parapan-Americanos Lima 2019.