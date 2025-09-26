Rayane Soares busca ouro e recordes no Mundial Paralímpico de Atletismo

Rayane Soares ensaia os passos para a quarta participação em Mundial Paralímpico de Atletismo - (crédito: Neoenergia/Divulgação)

Natural de Caxias (MA) e radicada no Distrito Federal, Rayane Soares está na Índia para a quarta participação no Mundial Paralímpico de Atletismo, de 26 de setembro a 5 de outubro, em Nova Déli.

Ouro nos 400m e prata nos 100m da Paralimpíada de Paris-2024, Rayane busca, aos 28 anos, ouros e quebra de recordes . Aos 28 anos, competirá em três provas: 100m , 200m e 400m rasos da classe T13 (para atletas com baixa visão).

As finais das provas com Rayane estão previstas para 28 de setembro (100m), para o dia 30 (200m) e 5 de outubro (400m). Referência do esporte paralímpico brasileiro, a brasiliense de coração integra o Time Neoenergia, projeto voltado ao fortalecimento do esporte feminino no país, em parceria com o Comitê Olímpico do Brasil (COB).

Além de Rayane, o time conta com nomes como Bia Souza (judô); Ana Marcela (águas abertas); Antonia Silva (futebol); Ana Vitória Magalhães, a Tota (ciclismo); Bruna Kajiya (kitesurfe); Mirelle Leite (atletismo); e Celine Bispo (natação).

“Ter o apoio da Neoenergia é fundamental para que eu possa competir em alto nível. O patrocínio me dá estrutura, tranquilidade e motivação para buscar os melhores resultados da minha carreira”, afirma Rayane Soares.

A participação de Rayane no Mundial reforça o papel transformador do esporte e o impacto positivo de parcerias que acreditam no talento e na dedicação de atletas mulheres.

Ouro nos 400m e prata nos 100m da Paralimpíada de Paris-2024, Rayane busca, aos 28 anos, ouros e quebra de recordes . Aos 28 anos, competirá em três provas: 100m , 200m e 400m rasos da classe T13 (para atletas com baixa visão).

Leia também: Gabrielzinho fatura o tri mundial dos 200m livre

Quem é ela?