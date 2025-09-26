InícioEsportes
Torneio nacional

CBG anuncia Brasília como sede do Brasileiro de Ginástica Artística em 2026

Principal competição nacional acontece em agosto e servirá como preparação para o Mundial de Roterdã, na Holanda. Neste ano, Nilson Nelson recebeu o Troféu Brasil da modalidade

Troféu Brasil 2025 mostra força da ginástica artística com público recorde e novos talentos. - (crédito: Minervino Junior/CB/D.A Press)
Brasília vai se firmando, ano após ano, como capital dos grandes eventos esportivos do país. Em agosto de 2026, o Ginásio Nilson Nelson receberá novamente os principais nomes da ginástica artística no Campeonato Brasileiro, torneio máximo do calendário nacional da modalidade. A competição será um marco na preparação da seleção para o Mundial de Roterdã, na Holanda. A disputa mundial acontecerá em outubro e terá peso decisivo na corrida olímpica rumo os Jogos de Los Angeles-2028.

O anúncio foi feito na quinta-feira (25/9), durante a COB Expo, em São Paulo, em apresentação conduzida por Ricardo Resende, diretor-geral da Confederação Brasileira de Ginástica (CBG). Segundo ele, a sequência de eventos em Brasília confirma a vocação da cidade como casa da modalidade. "Definitivamente, o povo brasiliense abraçou a nossa ginástica. Os atletas se sentem em casa, com estrutura impecável. Não tenho dúvida de que será mais um grande espetáculo para a comunidade esportiva", afirmou.

O Nilson Nelson, com capacidade superior a 10 mil torcedores, foi palco em 2025 do Troféu Brasil de Ginástica e se prepara para receber, no próximo ano, a competição mais importante do calendário nacional. “Será o terceiro grande evento consecutivo na cidade. Esse ambiente grandioso fortalece a preparação dos ginastas para desafios internacionais”, reforçou Resende.

O presidente da CBG, Henrique Motta, destacou o peso simbólico da arena escolhida. "O Nilson Nelson é um espaço histórico do esporte brasileiro. Realizar o Brasileiro ali é criar o cenário perfeito para um momento tão importante. Nossa modalidade vive uma fase especial, de crescimento e proximidade com o público”, disse.

A escolha também foi comemorada pelo Governo do Distrito Federal (GDF). Para o secretário de Esporte e Lazer, Renato Junqueira, trazer a competição fortalece o papel de Brasília como Capital do Esporte. "Depois do sucesso do Troféu Brasil, reafirmamos nossa vocação para receber grandes eventos. Esse esforço envolve atletas, mas também a população, que pode acompanhar de perto o esporte de excelência", avaliou.

A expectativa é de reunião dos principais clubes e ginastas do país durante o campeonato realizado na capital federal, consolidando a temporada e servindo como vitrine para os nomes que vão representar o Brasil no Mundial. Além de medalhas, estará em jogo a confiança para o próximo ciclo olímpico.

DQ
DQ

Danilo Queiroz

Repórter

Formado em Comunicação Social pela Universidade Católica de Brasília (UCB), está no Correio desde 2020. Cobriu presencialmente os Jogos Olímpicos de Paris-2024, o Pan Júnior de Assunção-2025, a Copa América-2021 e finais de Libertadores e Copa do Brasil

Por Danilo Queiroz
postado em 26/09/2025 18:08
