CBG anuncia Brasília como sede do Brasileiro de Ginástica Artística em 2026

Brasília vai se firmando, ano após ano, como capital dos grandes eventos esportivos do país. Em agosto de 2026, o Ginásio Nilson Nelson receberá novamente os principais nomes da ginástica artística no Campeonato Brasileiro, torneio máximo do calendário nacional da modalidade. A competição será um marco na preparação da seleção para o Mundial de Roterdã, na Holanda. A disputa mundial acontecerá em outubro e terá peso decisivo na corrida olímpica rumo os Jogos de Los Angeles-2028.

O anúncio foi feito na quinta-feira (25/9), durante a COB Expo, em São Paulo, em apresentação conduzida por Ricardo Resende, diretor-geral da Confederação Brasileira de Ginástica (CBG). Segundo ele, a sequência de eventos em Brasília confirma a vocação da cidade como casa da modalidade. "Definitivamente, o povo brasiliense abraçou a nossa ginástica. Os atletas se sentem em casa, com estrutura impecável. Não tenho dúvida de que será mais um grande espetáculo para a comunidade esportiva", afirmou.

O Nilson Nelson, com capacidade superior a 10 mil torcedores, foi palco em 2025 do Troféu Brasil de Ginástica e se prepara para receber, no próximo ano, a competição mais importante do calendário nacional. “Será o terceiro grande evento consecutivo na cidade. Esse ambiente grandioso fortalece a preparação dos ginastas para desafios internacionais”, reforçou Resende.

O presidente da CBG, Henrique Motta, destacou o peso simbólico da arena escolhida. "O Nilson Nelson é um espaço histórico do esporte brasileiro. Realizar o Brasileiro ali é criar o cenário perfeito para um momento tão importante. Nossa modalidade vive uma fase especial, de crescimento e proximidade com o público”, disse.

A escolha também foi comemorada pelo Governo do Distrito Federal (GDF). Para o secretário de Esporte e Lazer, Renato Junqueira, trazer a competição fortalece o papel de Brasília como Capital do Esporte. "Depois do sucesso do Troféu Brasil, reafirmamos nossa vocação para receber grandes eventos. Esse esforço envolve atletas, mas também a população, que pode acompanhar de perto o esporte de excelência", avaliou.

A expectativa é de reunião dos principais clubes e ginastas do país durante o campeonato realizado na capital federal, consolidando a temporada e servindo como vitrine para os nomes que vão representar o Brasil no Mundial. Além de medalhas, estará em jogo a confiança para o próximo ciclo olímpico.