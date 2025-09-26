Campeão mundial de tênis de mesa dá treinamento em Brasília

O austríaco Werner Schlager, campeão mundial em 2003, compartilha conhecimentos por meio de workshop no Ginásio do Maristão, na 614 Sul - (crédito: Divulgação/Fitpong)

A academia de tênis de mesa Fitpong traz a Brasília o último campeão mundial de tênis de mesa não chinês para compartilhar conhecimentos, história e técnicas em um worshop especial. O austríaco Werner Schlager, vitorioso em 2003 e ex-número um do ranking mundial, ministrará até domingo (28/9), o Table Tennis Experience no Ginásio do Maristão, na 615 Sul.

Entre os temas e conteúdos do evento, estão preparação para competições, bastidores do esporte de alto rendimento, táticas e estratégias para as partidas, como tirar o melhor proveito de seu equipamento e aspectos físicos e motores, além de dicas dos principais fundamentos do tênis de mesa: saque, recepção, ataque e contra-ataque, movimentação e posicionamento na mesa.

A inscrição para o workshop e para treinar com Schlager é cobrada. Trinta meses foram montadas no Ginásio do Maristão para a mentoria do campeão mundial em 2003. Mais informações por meio do telefone da Fitpong: (61) 99194-8575.