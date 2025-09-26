Conmebol investiga Bruno Henrique por gesto obsceno

Em decorrência dos gestos, o jogador poderá ser multado em dinheiro ou até ser suspenso. Existe o risco, por exemplo, de uma eventual ausência nas semifinais do torneio - (crédito: Foto: Reprodução)

A Conmebol abriu nesta sexta-feira (26) uma investigação contra Bruno Henrique, do Flamengo. Afinal, o jogador teria feito um gesto obsceno para a torcida do Estudiantes, nesta última quinta-feira (25), durante a comemoração da classificação à semifinal da Libertadores após a vitória nos pênaltis.

A Unidade Disciplinar da Conmebol citou Bruno Henrique em dois artigos. Dessa forma, o jogador pode responder nos artigos 2b, que fala em “comportar-se de maneira ofensiva, insultante ou manifestações difamatórias”, e 2c, que aborda sobre “violar as pautas mínimas do que se considera um comportamento aceitável no âmbito esportivo”.

Assim, a possível punição é em cima do artigo 6 do Código Disciplinar. Afinal, o mesmo prevê sanções entre “suspensão por um número concreto de partidas ou por um período de tempo”. Portanto, existe o risco do jogador desfalcar na semifinal. O atacante Bruno Henrique tem até o dia 3 de outubro para apresentar sua defesa.

Após vencer o jogo de ida por 2 a 1, o Flamengo perdeu para o Estudiantes por 1 a 0, nesta quinta-feira, em La Plata, na Argentina, pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores. Assim, a decisão foi para os pênaltis, e o Rubro-Negro venceu por 4 a 2, carimbando a vaga na semifinal, contra o também argentino Racing.