No drama, Atlético vence o Mirassol e sobe na tabela do Brasileiro

O Atlético teve ótimo início no duelo da noite deste sábado, 27/9, contra o Mirassol, na Arena MRV. Pela 25ª rodada, neste dia 27/9, pressionou desde o começo e logo marcou com Vitor Hugo, aos oito minutos. Seguiu dominante até ver Júnior Alonso cometer falta dura em Danielzinho e ser expulso no fim do primeiro tempo. Com um a menos, o time se fechou no segundo tempo e viu o Mirassol desperdiçar muitas chances, enquanto o goleiro Everson fez defesas decisivas e “fechou o gol”. No sufoco, o Galo conseguiu segurar um heroico 1 a 0, já que terminou com nove jogadores nos cinco minutos finais — Júnior Santos, lesionado, apenas fez npumero marncadno em campo (ascinco substituições já estavam esgotadas).

Com a vitória, o Atlético pula duas posições e chega ao 14º lugar, com 28 pontos. O Mirassol perdeu a chance de encostar nos líderes, mas segue confortável, consolidado com 42 pontos.

Para o próximo duelo, porém, Sampaoli terá importantes desfalques. Além de Júnior Alonso, expulso, o goleiro Everson — destaque da partida —, Arana e Hulk receberam o terceiro cartão amarelo e estão suspensos nesta terça (30/9) contra o Juventude. Um detalhe curioso: Hulk levou o amarelo mesmo sem entrar em campo, por reclamação a partir do banco de reservas.

Mineiros começam com tudo

O Atlético de Sampaoli entrou muito modificado, com alguns astros no banco: Arana, Scarpa e Hulk. Além disso, apostou em três zagueiros, aproveitando a boa fase de Vitor Hugo, e com Caio Paulista na ala esquerda, enquanto Rony comandava o ataque.

A pressão do Atlético foi sufocante nos primeiros dez minutos. Atacando muito pela esquerda, viu Caio Paulista entrar na área duas vezes e, na segunda, receber de Igor Gomes e obrigar o goleiro Walter a fazer uma grande defesa. Na cobrança do escanteio, aos oito minutos, Bernard cruzou e Vitor Hugo cabeceou na pequena área para abrir o placar.

O Galo seguiu dominante até os 25 minutos. Teve uma oportunidade clara em que Biel e Caio Paulista se atrapalharam na hora do arremate dentro da área. Depois disso, o Mirassol conseguiu equilibrar as ações, construindo algumas boas jogadas e obrigando Everson a fazer uma grande defesa.

Atlético com dez

Aos 44 minutos, Jemerson Alonso entrou com o braço na cabeça de Danielsinho e foi corretamente expulso, deixando o Galo com dez. O curioso é que os atleticanos reclamaram da expulsão, e Sampaoli acabou levando cartão amarelo por veemência nas críticas ao árbitro.

Com um a menos, Sampaoli ajustou a defesa, mas tirando um de seus melhores jogadores em campo, Bernard, e colocando mais um defensor, Ivan Román, retomando o esquema com três zagueiros

Sufoco e vitória

No segundo tempo, o Mirassol tentou aproveitar a vantagem numérica. Mas Everson estava ligado. Fez duas defesas incríveis, inclusive em um lance em que o árbitro marcou impedimento — mas, se valesse, o goleiro estaria lá do mesmo jeito.

O Galo, no entanto, não apenas se cuidava na defesa. Aos 11 minutos, Biel, de fora da área, obrigou Walter a fazer uma defesa dificílima. Aos 21, Carlos Eduardo cabeceou para outra bela defesa de Everson.

ATLÉTICO MINEIRO 1X0 MIRASSOL

25° rodada do Campeonato Brasileiro

Data: 27/9/2025

Local: Arena MRV, Belo Horizonte (MG)

Público: 22.864

Renda: R$ 885.689,00

Gol: Vitor Hugo, 8’1/2ºT (1-0)

ATLÉTICO: Everson; Lyanco, Vitor Hugo e Junior Alonso; Natanael, Alan Franco, Bernard (Iván Román, 45’/1ºT) e Caio Paulista (Gabriel Menino, 27’/2ºT); Biel (Arana, 18’/2ºT), Igor Gomes (Scarpa, 18’/2ºT) e Rony (Junior Santos, 27’/2ºT). Técnico: Jorge Sampaoli

MIRASSOL: Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura (Alesson,Intervalo), Danielzinho e Yago Felipe (Alesson, Intervalo); Gabriel, Negueba (Carlos Eduardo, 14’/2ºT) e Edson Carioca (Criustian, 31’/1ºT) Técnico: Rafael Guanaes

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)

Cartões Amarelos: Igor Gomes, Jorge Sampaoli, Arana, Everson (ATL); Yago Felipe, Danielzinho, Alesson, Nilzan Guanaes (MIR)

Cartões Vermelhos: Junior Alonso (ATL, 44’/1ºT)

