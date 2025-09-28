Ônibus com time de futebol pega fogo em rodovia de Minas

Um ônibus com jogadores de futebol do time Paracatu pegou fogo na manhã deste domingo (28/9) na MGC-259, em Curvelo (MG). O clube retornava à cidade de Paracatu depois de disputar uma partida contra o Juventus na noite desse sábado (27/9), em Minas Novas (MG).

Havia 33 ocupantes no veículo, sendo 20 atletas entre 20 a 23 anos, dois motoristas e 11 membros da comissão técnica. Ninguém se feriu.

Leia também: Duas pessoas morrem intoxicadas por metanol em bebida alcoólica

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG), o motorista informou que ouviu um estouro na parte de trás do ônibus e parou na pista de rolamento por não haver acostamento na rodovia. Ao verificar o eixo traseiro do veículo, ele notou as chamas e ordenou que as pessoas saíssem do ônibus.

Na tentativa de debelar as chamas, o condutor usou um extintor de incêndio, mas o equipamento não funcionou e o fogo se propagou por todo o veículo. Os bombeiros foram acionados e utilizaram uma linha direta com uma mangueira e um esguicho, debelando o fogo do ônibus e da vegetação no entorno.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Nas redes sociais, o clube informou o ocorrido e assegurou que todos os ocupantes do ônibus estão bem. Segundo a publicação, a empresa responsável pelo transporte providenciou outro veículo para garantir o retorno da delegação a Paracatu. O fogo teria sido causado por uma falha mecânica.

“Os danos foram apenas materiais e podem ser reparados. O mais importante é que a saúde e a integridade de todos foram preservadas [...] A diretoria da Associação Esportiva Paracatu segue acompanhando de perto toda a situação”, diz a publicação.

