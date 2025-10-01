Casas de apostas alimentam a ostentação na Liga dos Campeões da Europa

Dos 36 times da Champions League, 25 têm vínculo com alguma casa de apostas. Arte: Kleber Sales - (crédito: kleber sales)

As casas de apostas continuam sustentando o luxo do principal torneio continental de clubes do mundo. Dos 36 candidatos ao título da Liga dos Campeões da Europa, 25 mantêm acordo com os chamados cassinos on-line. Algumas exposições são convictas. Outras preferem a discrição. Onze abrem mão desse tipo de receita em qualquer parte do uniforme: Ajax, Atlético de Madrid, Bodo/Glimt, Eintracht Frankfurt, Liverpool, Olympiacos, PSV, Pafos, Qarabag, Union Saint-Gilloise e Villarreal.

O principal jogo de hoje opõe o anfitrião Barcelona contra o atual campeão europeu e vice mundial, Paris Saint-Germain (TNT Sports e HBO Max anunciam a transmissão). Um dos orgulhos do clube catalão era jamais exibir patrocínio no manto. A escrita caiu em 2011, ao fechar com a Qatar Foundation. Hoje, o time catalão tem contrato com a 1xBet, porém não mostra na roupa. A Parios Sports e a 1xBet são parceiras do PSG. O contrato com a Qatar Sports (QSI) Investments não prevê exposição. Os espaços institucionais são usados para promover divulgações, promoções e anúncios.

Barcelona e PSG ostentam, hoje, os melhores jogadores do mundo. Lamine Yamal é a atração do clássico de hoje. Recém-eleito Bola de Ouro, Ousamane Dembélé se recupera de contusão. A juventude e a simpatia dos dois craques são iscas para mais bets.

"A presença das casas de aposta em clubes mostra como esse mercado se tornou global e estratégico para o futebol. Cresce também, com essa expansão, a responsabilidade de promover uma cultura de jogo consciente. O entretenimento precisa vir acompanhado de informação, limites e orientação", diz ao Correio Braziliense o influenciador digital Daniel Fortune, especializado em Jogo Responsável.

Atual campeão mundial derrotando justamente o PSG na final da Copa do Mundo de Clubes, nos EUA, o Chelsea venceu o Benfica, ontem, por 1 x 0, no Stamford Bridge. O time londrino firmou contrato de patrocínio em janeiro com a Roobet. A comunicação do clube justificou o acordo visando à América Latina e ao Canadá em 32 mercados considerados importantes pela bet e o clube.

"As parcerias entre casas de apostas e times da Champions League refletem uma tendência global de integração entre o ecossistema esportivo e o setor de entretenimento digital. No Brasil, seguimos investindo em iniciativas responsáveis que contribuam para o desenvolvimento sustentável do futebol, marcando presença nas principais competições e em clubes, promovendo inovação, integridade e experiências positivas para os torcedores", pondera Vinicius Nogueira, CEO da BETesporte.

Além do PSG, do Barcelona e do Chelsea, outras potências da Liga dos Campeões são vinculadas a casas de apostas: Arsenal (Betway), Bayern de Munique (Betano e 188Bet), Bayer Leverkusen (Alemanha), Benfica (Portugal), Borussia Dortmund (Alemanha), Manchester City (Betway), Napoli (Bet365) e Real Madrid (SportyBet e VersusBet).

Dez mostram as marcas na camisa. Cinco delas no espaço nobre, ou seja, máster: Brugge, da Bélgica (Betsson), Copenhague, da Dinamarca (Unibet), Internazionale (Betsson), Kairat, do Cazaquistão (1xBet), e Sporting, de Portugal (Betano).

Os outros cinco ocupam outras propriedades. São os casos do Benfica (Betano) e do Galatasary (Misli), nas mangas; Juventus (VersusBet), nas costas, Olympique Marseille (Parions Sports), na omoplata; e Mônaco (VBet), no calção.

Além deles, têm patrocínios com empresas de apostas: Atalanta (Itália), Athletic Bilbao (Espanha), Newcastle (Inglaterra), Slavia Praha (República Tcheca) e Tottenham (Inglaterra).

"Esses números mostram que trata-se de um mercado maduro e regulamentado em vários países, comprovando uma realidade de investimento nas principais ligas do mundo; algumas mais, outras menos, mas que demonstram a importância dessa indústria global no futebol, com investimentos fundamentais para as receitas dos clubes, seja pela exposição nas camisas, seja pela parceria institucional", avalia Nickolas Ribeiro, sócio e fundador do Grupo Ana Gaming, detentor das marcas 7k, Vera e Cassino.

Ausente na Champions League nesta temporada, o Milan trabalha nos bastidores. Recentemente, o heptacampeão europeu assinou acordo inédito com o mercado brasileiro de apostas esportivas. Autorizada pelo Governo Federal a atuar no país, a Reals tornou-se, em abril, parceira regional oficial de apostas do tradicional clube italiano na América Latina.

"Há uma certa saturação no mercado quando o assunto é o patrocínio de empresas de apostas nas camisas dos clubes. De fato, são poucos times que atuam nas primeiras divisões, e são muitas companhias disputando o mesmo espaço, o que inflaciona os preços", admite Rafael Borges, CEO da Reals. "Nesse cenário, é preciso ter criatividade e buscar opções que tragam ótimos retornos, mesmo que no contrato não esteja envolvida a tradicional exibição da marca nos uniformes. E essa é uma vantagem que o mundo digital trouxe para a relação entre patrocinadores e patrocinados", indica.

Saiba mais

A presença das bets nas principais ligas nacionais do mundo

» Campeonato Alemão

Onze dos 18 times (61%) têm parcerias com casas de aposta: Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt, Freiburg, Werder Bremen, Union Berlim, Mainz 05, Augsburg, Heidenheim, 1899 Hoffenheim e Holstein Kiel. Somente 1 deles com exposição na camisa, na manga, caso do Holstein Kiel.

» Campeonato Brasileiro

Campeão em adesão. Todos os 20 times da Série A têm acordo com pelo menos uma bet. Apenas Mirassol e Bragantino não estampam no centro da camisa alguma empresa do setor, mas ambos estão vinculados a 7K e Betfast, respectivamente.

» Campeonato Espanhol

Cinco dos 20 clubes têm acordos com bets, mas nenhum no uniforme, casos de Real Madrid, Barcelona, Athletic Bilbao, Deportivo Alavés e Celta de Vigo.

» Campeonato Francês

Na Ligue 1, da França, 9 dos 18 times (50%) são patrocinados por empresas do segmento (Paris Saint-Germain, Monaco, Lille, Nice, Lyon, Stade Reims, Le Havre, Saint-Etiénne e Angers). Apenas um está no máster (Le Havre). Seis deles não aparecem no uniforme.

» Campeonato Inglês

A Premier League entra no último ano a permitir o patrocínio com empresas de apostas na parte frontal dos uniformes. A mudança na lei foi aprovada em 2023 e terá início a partir da temporada 2026/27. As parcerias continuem na parte traseira ou nas mangas. Na segunda divisão, as best estão em 12 dos 24 times da Championship.

» Campeonato Italiano

Dez dos 20 times têm parcerias com bets (Internazionale, Milan, Juventus, Lazio, Fiorentina, Torino, Udinese, Como, Monza, Lecce); apenas 1 está no máster (Internazionale), mas apenas cinco possuem exposição no uniforme.

» Campeonato Português

Dos 18 clubes da elite, 12 são patrocinados por alguma bet (67%), sendo que 11 estão no máster. São eles Sporting, Benfica, Porto, Braga, Famalicão, Vitória, Rio Ave Arouca, Estoril Praia, Gil Vicente, Moreirense, Santa Clara e Farense.



Resultados da semana

30/10/2025 - Terça-feira

Kairat 0 x 5 Real Madrid

Atalanta 2 x 1 Brugge

Pafos 1 x 5 Bayern de Munique

Galatasaray 1 x 0 Liverpool

Bodo/Glimt 2 x 2 Tottenham

Olympique de Marselha 4 x 0 Ajax

Atlético de Madrid 5 x 1 Eintracht Frankfurt

Internazionale 3 x 0 Slavia Praga

Chelsea 1 x 0 Benfica

01/10/2025 - Quarta-feira

13h45 USG x Newcastle

13h45 Qarabag x Copenhague

16h Monaco x Manchester City

16h Napoli x Sporting

16h Villarreal x Juventus

16h Arsenal x Olympiacos

16h Bayer Leverkusen x PSV

16h Barcelona x PSG

16h Borussia Dortmund x Athletic Bilbao



