Botafogo entra G4 após vitória sobre o Bahia no Nilton Santos

O Botafogo entrou no G4 do Brasileirão. Na noite desta quarta-feira (1/10), no Estádio Nilton Santos, venceu o Bahia por 2 a 1, com gols de Santiago Rodríguez e Cuiabano; Rodrigo Nestor descontou para os visitantes. Com o empate entre Mirassol contra o Bragantino, os paulistas chegaram a 43 pontos. O Botafogo, com a vitória, também alcançou os 43, mas assumiu a quarta colocação pelos critérios de desempate — tem 12 vitórias contra 11 do Mirassol. Assim, o time paulista caiu para o quinto lugar. O Bahia aparece logo atrás, em sexto, com 40 pontos.
O Bahia começou equilibrando o jogo e mantendo maior posse de bola. No entanto, a lesão de Luciano Juba e a entrada do garoto Zé Guilherme foram determinantes. O Botafogo passou a atacar com frequência pelo setor direito e, por ali, construiu os dois gols. O time visitante jogou boa parte da etapa final com menos um e chegou a assustar em lances de bola parada.
Primeiro tempo: lesão de Juba e domínio alvinegro
O jogo começou truncado, sem grandes chances nos primeiros 20 minutos. O lance mais relevante nesse início foi a lesão muscular de Luciano Juba, um dos principais jogadores do Bahia, que deixou o campo aos 18 minutos. Zé Guilherme entrou em seu lugar, mas a saída de Juba desestabilizou a equipe baiana. Até os 20 minutos, o Bahia tinha mais posse de bola, mas a partir daí o Botafogo passou a dominar completamente, atacando muito pelos flancos com seus alas Vitinho e Cuiabano. O lance que despertou o time carioca foi um chute de Newton, que exigiu difícil defesa do goleiro Ronaldo. Em seguida, Cuiabano quase marcou, novamente parando em boa defesa de Ronaldo.
Aos 27 minutos, o gol: Vitinho recebeu pela direita e cruzou para Santiago Rodríguez, que pegou de primeira e finalizou no canto direito do goleiro, abrindo o placar para o Botafogo.
O Botafogo continuou pressionando e criou várias chances para ampliar o placar, mas parou em Ronaldo e na própria falta de precisão. O Bahia só conseguiu assustar aos 44 minutos do segundo tempo, quando Zé Guilherme finalizou em contra-ataque e acertou a trave do goleiro Léo Linck.
Início de segundo tempo com gols e expulsão
Veio o segundo tempo e, mal a saída foi dada, o Botafogo atacou pela direita com Savarino. Após cruzamento, Cuiabano finalizou, Jeffinho desviou e marcou o segundo gol do Glorioso — tudo isso com apenas 22 segundos. O Glorioso mandava em campo. Mas o Bahia achou um gol aos oito minutos. Rodrigo Nestor, que entrou no intervalo no lugar de Everton Ribeiro, cobrou uma falta que desviou em Kaio Pantaleão e enganou o goleiro Léo Linck.
O que parecia o início de uma reação para os baianos foi por água abaixo aos 13 minutos. O lateral Santiago Árias entrou na área e cavou um pênalti. Como já tinha cartão amarelo, recebeu o segundo por simulação e, consequentemente, foi expulso. O Bahia ficou com dez em campo.
Botafogo administra a vantagem
Veio um a mais, e o Botafogo teve o domínio, criando muitas jogadas em chuveirinho para a área. O Bahia, com um a menos, assustou na bola parada, sempre com Rodrigo Nestor. Ele cobrou uma falta pela direita, quase sem ângulo, que Léo Linck mandou para escanteio. Em outra cobrança, cruzou para Michel Araújo bater de primeira, e a bola passou raspando. No Glorioso, Kaio Pantaleão chegou a fazer um gol após cruzamento de Artur, mas o zagueiro estava impedido no lance. Para piorar, se machucou na jogada e teve que sair. Assim, o placar seguiu mesmo em 2 a 1. Mas não sem um susto final. Nos acréscimos, Nestor teve a chance de uma nova falta, no local em que fez o gol.
BOTAFOGO 2×1 BAHIA
26ª Rodada do Campeonato Brasileiro
Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)
Data: 1/10/2025
Gols: Santi Rodríguez, 27’/1ºT (1-0); Cuiabano, aos 22 segundos do 2ºT (2-0); Rodrigo Nestor, 8’/2ºT (2-1)
BOTAFOGO: Leo Linck, Vitinho (Mateo Ponte, 29’/2ºT), Barboza, Kaio Pantaleão e Cuiabano (David Ricardo, 19’/2ºT); Newton, Marlon Freitas e Savarino; Santi Rodriguez, Jeffinho (Artur 29’/2ºT) e Arthur Cabral. Técnico: Davide Ancelotti.
BAHIA: Ronaldo; Santiago Árias, Gabriel Xavier, Santiago Mingo (Michel Araújo, 9’/2ºT) e Luciano Juba (Zé Guilherme, 19’/1ºT); Rezende, Jean Lucas e Everton Ribeiro (Rodrigo Nestor, Intervalo); Kayky(Thiago, Intervalo), Sanabria e Willian José (Ademir, 19’/2ºT). Técnico: Rogério Ceni.
Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)
Auxiliares: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Celso Luiz da Silva (MG)
VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)
Cartões Amarelos: Cuiabano, David Ancelotti, Barboza, Allan, David Ricardo (BOT); Santiago Árias, Luciano Juba, Sanábria , Rodrigo Nestor, Gabriel Xavier (BAH)
Cartões Vermelhos: Santiago Árias (BAH, 13’/2ºT)
