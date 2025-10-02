Brasília perde para o Minas na estreia no Campeonato Mineiro: 3 sets a 0

A liderança da bicampeã olímpica Thaísa pesou a favor do Minas na vitória desta quinta-feira contra o Brasília Vôlei - (crédito: Hedgard Moraes/Minas Tênis Clube)

O Brasília Vôlei estreou com derrota no Campeonato Mineiro. Convidado a disputar a competição, o time candango perdeu por 3 sets a 0 na noite desta quinta-feira no Ginásio da UniBH. As parciais foram de 25/21, 25/16 e 25/18. A equipe do Distrito Federal volta à quadra nesta sexta-feira pelo torneio diante do Praia, às 20h30, em mais um ensaio do time comandado pelo técnico Spencer Lee para a disputa da temporada 2025/2026 da Superliga feminina.

A levantadora Jordane Tolentino analisou a exibição do Brasília Vôlei. "Falta jogos na nossa pré-temporada. A gente joga muito pouco. Graças a Deus a gente foi convidada a disputar o Campeonato Mineiro. Ajuda a ganhar ritmo de jogo. Nós oscilamos muito. Houve alguns poucos minutos bons. Nos ruins, a gente se perdeu. Precisamos aprender a sair mais rapidamente da dificuldade. Nós temos que virar a chave rapidamente e melhorar", comentou em entrevista ao canal O Tempo, que transmitiu a partida. O time da cidade teve muitos problemas na recepção.

Um dos destaques do Minas foi a jovem central Giovana Guimarães, de 17 anos. "Estou muito feliz de a gente ter estreado bem no Campeonato Mineiro. Era muito importante. A gente vem treinando muito desde a semana passada, no nosso último jogo contra o Flamengo. Muita tensão, muita pressão que acaba vindo de todo mundo, inclusive de nós, a nossa auto cobrança, mas estou feliz com o resultado e o desempenho", analisou a jogadora. Giovana também avaliou o desempenho pessoal. "Estou muito feliz. É muito bom bloquear", afirmou.

Antes do Campeonato Mineiro, o Minas disputou a Copa Brasília e a Taça Brasil. "As duas competições que nós tivemos antes não foram oficiais. A temporda começa hoje, mas os torneios anteriores foram muito importantes", concluiu.

A experiente Thaísa, de 39 anos, bicampeã olímpica em Londres-2012 e em Pequim-2008, falou sobre a responsabilidade de transmitir experiência a jovens como Giovana. "Tenho muito orgulho de ver as meninas jogando bem. Não adianta querer fazer tudo maravilhosamente bem. Tem que se divertir dentro da quadra e deixar a carga pesada para as velhas aqui (risos). Eu passei por tudo isso. Daqui a pouco eu paro e vem outra central", comentou.

Giovana agradeceu pelos conselhos da coleta. "É ótimo aprender com a Thaiza. De vez em quando ela me dá uns puxões de orelha, mas é muito bom aprender com ela", afirmou.

Próximos jogos

3/10 - Sexta-feira

18h Minas x Mackenzie

20h30 Praia x Brasília

4/10 - Sábado

16h Brasília x Mackenzie

18h30 Minas x Praia