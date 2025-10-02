Brasília perde para o Minas e não vai à final do Torneio Abertura

Em jogo muito físico, o Brasília teve dificuldades para neutralizar o Minas, sobretudo no primeiro tempo - (crédito: João Pires)

O Brasília havia perdido somente um dos oito quartos disputados até esta quinta-feira (2/10) no Torneio Abertura do Novo Basquete Brasil (NBB). As vitórias sobre União Corinthians e Cruzeiros foram seguras e pavimentaram o caminho para a semifinal contra o atual campeão Minas. Porém, o que não perdeu em duas partidas, o anfitrião da competição no Ginásio Nilson Nelson amargou em 40 minutos na derrota para por 81 x 76 para a trupe mineira.

O cestinha da partida foi o ala-pivô americano do Minas, Erik McCree, com 26 pontos. A principal alternativa ofensiva do Brasília foi o pivô Brunão, com 18, seguido do armador Corvalán (14).

O Minas defenderá o título contra o Flamengo, neste sábado (4/10), às 20h. Os ingressos são gratuitos por meio do aplicativo Caixa Brasília Basquete. O rubro-negro despachou os argentinos do Unión Santa Fé por 80 x 73. O clube do país vizinho entrou na disputa como convidado, a exemplo dos catarinenses do Brusque. Os cariocas também venceram Pato e Fortaleza na fase classificatória. Os mineiros somam triunfos contra Caxias do Sul e Botafogo.



Comandada pelo técnico Dedé Barbosa, o Brasília terá o prêmio de consolação de disputar o terceiro lugar contra o Unión Santa Fé, também neste sábado, às 17h30. O Torneio Abertura também terá partidas para definir as posições de 5º ao 12º (programação completa no quadro ao lado).



O Torneio Abertura é uma preparação para a nova temporada do Novo Basquete Brasil (NBB), a elite das quadras do país. Inaugurado em 2024, com seis equipes, o campeonato tiro curto começou com 12 envolvidos.