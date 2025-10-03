Técnico do Real Madrid exalta Endrick, que aguarda uma chance: “Tem uma finalização brutal”

Recuperado de uma lesão na coxa direita, Endrick voltou a ser relacionado no Real Madrid, porém ficou no banco nas últimas quatro partidas. Mesmo assim, o técnico Xabi Alonso pediu calma com o brasileiro, teceu elogios sobre seu poder de fogo e disse que irá utilizá-lo em breve.

“O Endrick vem treinando bem há semanas. É preciso analisar o contexto da partida. Ele tem um gol e uma finalização brutal. Há muita competição. A hora vai chegar”, disse.

No entanto, a principal pauta da coletiva foi sobre o comportamento de Valverde. O uruguaio disse na véspera do jogo contra o Kairat pela Champions League, que “não nasceu para jogar de lateral direito”. De acordo com a imprensa espanhola, a declaração não caiu bem internamente, e Xabi o deixou no banco de reservas.