Alerta da FIA ameaça corrida da F1 no GP de Singapura

Nessa quinta-feira (2/10) a FIA emitiu um aviso de calor intenso para o fim de semana em Singapura. Rui Marques, diretor de provas, soltou um comunicado informando que as temperaturas devem ultrapassar os 30ºC em Marina Bay.

Essa condição, obriga os pilotos a utilizarem coletes de resfriamento ou carregar um lastro nos carros. Nas pistas onde o calor é alarmante, os muros ajudam a impedir que o calor se espalhe, deixando toda a temperatura concentrada na pista.

Leia também: Barrichello conta como estratégias da F1 ajudam na gestão empresarial

O Grande Prêmio de Singapura é marcado pela sua dificuldade e por exigir muito preparo físico dos pilotos, com a adição dos níveis de temperatura, a prova em Marina Bay preocupa a FIA.

Segundo o portal Meteored Tempo, a máxima prevista para domingo é de 30°C com sensação de até 33ºC, além do calor, a chuva deve marcar presença no final da semana, segundo o site tem 70% de probabilidade de chuva no domingo.

Procedimento e equipamento

Nesses casos, os pilotos devem utilizar o colete de resfriamento ou carregar um lastro nos carros. Para os que decidem por não usar, a regra aplicada é de que: “A diferença de massa entre o equipamento pessoal normalmente utilizado pelo piloto e quaisquer itens do equipamento pessoal do piloto que façam parte do sistema de resfriamento deve ser compensada pela instalação de 0,5 kg de lastro no cockpit.”

Os coletes de resfriamento foram desenvolvidos depois do Grande Prêmio do Catar de 2023, que ficou marcado pelo mal-estar de grande parte dos pilotos, por causa do calor intenso.

*Estagiária sob supervisão de Ronayre Nunes