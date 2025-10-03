Alexandre de Moraes critica arbitragem de Inter x Corinthians: “Fomos roubados”

Durante a sessão plenária do Supremo Tribunal Federal (STF), na quinta-feira (2), o ministro Alexandre de Moraes não deixou passar em branco o empate entre Corinthians e Internacional, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Torcedor declarado do clube paulista, ele afirmou que a arbitragem prejudicou o time alvinegro.

“Fomos novamente roubados, a mão armada, com a marcação de um pênalti absurdo aos 52 minutos”, disse Moraes, em tom de desabafo. A fala surgiu em meio ao julgamento que discutia o vínculo de motoristas com aplicativos de transporte, quando o ministro aproveitou para comentar a partida.

O Corinthians vencia por 1 a 0 até os acréscimos, mas o árbitro Rodrigo José Pereira de Lima, após ser chamado pelo VAR comandado por Gilberto Rodrigues Castro Junior, assinalou pênalti em Bruno Henrique após disputa com o zagueiro Cacá. Carbonero converteu a cobrança e garantiu o 1 a 1 no Beira-Rio.

A decisão irritou jogadores, comissão técnica e torcedores do Timão. O técnico Dorival Júnior também criticou duramente a condução da arbitragem. “Ele deu cinco minutos de acréscimo, já tinha apitado o fim e, mesmo assim, deixou o lance prosseguir. Depois, chamado pelo VAR, conseguiu enxergar um pênalti inexistente no último minuto”, afirmou.

O áudio divulgado pela CBF mostra que o próprio árbitro Rodrigo de Lima, inicialmente, considerou o lance “natural” e sem falta. Após rever diferentes ângulos no monitor, porém, mudou de opinião e confirmou a penalidade.

O Corinthians ocupa a 13ª posição, com 30 pontos, e volta a campo no sábado (4) para enfrentar o Mirassol, na Neo Química Arena, às 21h.

