InícioColunistas#Mariana Morais
VIXI!

Ex de Virginia Fonseca se pronuncia após atropelar mulher em cruzamento

Rezende se pronunciou após se envolver em um acidente de trânsito no Paraná

Ex de Virginia Fonseca se pronuncia após atropelar mulher em cruzamento - (crédito: Reprodução/Instagram)
Ex de Virginia Fonseca se pronuncia após atropelar mulher em cruzamento - (crédito: Reprodução/Instagram)

Pedro Rezende usou suas redes sociais neste domingo (5) para comentar publicamente o acidente de trânsito em que se envolveu na última terça-feira (30), em Londrina (PR).

O influenciador digital, que teve um relacionamento com Virginia Fonseca no passado, afirmou que decidiu se pronunciar após acordar com uma “enxurrada de notícias” sobre o assunto.

O criador de conteúdo relatou que a colisão aconteceu em uma rotatória sem sinalização, onde há três acessos diferentes.

Conforme explicou, ele conduzia o carro pela faixa central a cerca de 25 a 30 km/h quando a motociclista, que vinha pela pista externa, seguiu em frente, atitude que acabou resultando no acidente.

Ao descrever sua reação imediata, Rezende enfatizou que se preocupou apenas com a vítima. “Na hora eu parei o carro e desci. Em nenhum momento eu fui ver o meu carro. Eu só queria descer e saber como ela estava”, declarou.

De acordo com ele, a motociclista recebeu atendimento médico no local e foi encaminhada ao hospital, onde exames afastaram a hipótese de lesões graves. Ela sofreu escoriações leves e recebeu alta logo após os procedimentos.

A forma como o caso repercutiu na internet desagradou o influenciador. “Vi notícias saindo do tema só pra ter clique”, criticou, demonstrando incômodo com manchetes sensacionalistas. Por fim, ele fez questão de agradecer aos que o apoiaram: “Obrigado a todos que me defenderam”.

Saiba Mais

 

  • Google Discover Icon
MM
MM

Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 06/10/2025 09:10
SIGA
x