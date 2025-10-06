Ex de Virginia Fonseca se pronuncia após atropelar mulher em cruzamento

Pedro Rezende usou suas redes sociais neste domingo (5) para comentar publicamente o acidente de trânsito em que se envolveu na última terça-feira (30), em Londrina (PR).
O influenciador digital, que teve um relacionamento com Virginia Fonseca no passado, afirmou que decidiu se pronunciar após acordar com uma “enxurrada de notícias” sobre o assunto.
O criador de conteúdo relatou que a colisão aconteceu em uma rotatória sem sinalização, onde há três acessos diferentes.
Conforme explicou, ele conduzia o carro pela faixa central a cerca de 25 a 30 km/h quando a motociclista, que vinha pela pista externa, seguiu em frente, atitude que acabou resultando no acidente.
Ao descrever sua reação imediata, Rezende enfatizou que se preocupou apenas com a vítima. “Na hora eu parei o carro e desci. Em nenhum momento eu fui ver o meu carro. Eu só queria descer e saber como ela estava”, declarou.
De acordo com ele, a motociclista recebeu atendimento médico no local e foi encaminhada ao hospital, onde exames afastaram a hipótese de lesões graves. Ela sofreu escoriações leves e recebeu alta logo após os procedimentos.
A forma como o caso repercutiu na internet desagradou o influenciador. “Vi notícias saindo do tema só pra ter clique”, criticou, demonstrando incômodo com manchetes sensacionalistas. Por fim, ele fez questão de agradecer aos que o apoiaram: “Obrigado a todos que me defenderam”.
