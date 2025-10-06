Goleadas encaminham sétima final seguida entre Minas e Real Brasília

O Real Brasília goleou o Cresspom com gols de Isabela Ribeiro, duas vezes, Beatriz e Giovana Fernanda - (crédito: Giovani Leonel/Real Brasília)

A temporada de 2025 tem tudo para repetir a hegemonia das últimas seis edições do Campeonato Candango Feminino. Principais equipes da modalidade na capital federal, Minas Brasília e Real Brasília deram um passo bastante largo para se encontrarem na decisão do torneio local pela sétima vez consecutiva. Nos duelos de ida das semifinais, as equipes venceram Ceilândia e Cresspom por 6 x 1 e 4 x 0, respectivamente, e ampliaram o favoritismo para chegar na decisão.

O cenário do futebol feminino no Distrito Federal é dominado por Minas e Real desde 2016. Nas três primeiras edições do recorte, a equipe azul e verde engatou um tricampeonato. De 2019 em diante, quando os times começaram a se encontrar nas decisões, as Leoas do Planalto ganharam todas e ostentam um hexacampeonato em sequência, feito jamais protagonizado por outro clube na história do Candangão das mulheres, disputado desde 1997.

Dono da história recente, o Real Brasília mira alcançar outro feito bastante expressivo. Se ganharem o Candangão deste ano, as Leoas do Planalto chegam aos mesmos sete títulos locais do Cresspom. As Tigresas do Cerrado são as principais detentoras de títulos do Distrito Federal desde 2015, quando levantaram a sétima e última taça local da equipe. O Minas ameaçou a marca, mas encontrou resistência no algoz aurianil.

Na quinta-feira (2/10), o Minas Brasília venceu o Ceilândia com bastante tranquilidade. Gaby (três vezes), Michelle (duas) e Batista foram as artilheiras da equipe azul e verde diante das alvinegras. Luana descontou para as donas da casa. No jogo de volta, marcado para sábado (11/10), às 10h, no Estádio Bezerrão, no Gama, as ceilandenses precisam de uma improvável vitória por cinco gols de diferença para forçarem as penalidades.

No duelo de mais tradição, o Real Brasília não teve vida tão fácil, mas também construiu uma vantagem bastante expressiva diante do Cresspom. As Leoas do Planalto ganharam com gols de Isabela Ribeiro, duas vezes, Beatriz e Giovana Fernanda. Para sonhar em impedir o avanço das adversárias e manter a hegemonia histórica no Distrito Federal, as Tigresas do Cerrado precisam devolver a diferença de gols no duelo de sábado (11/10), às 10h, no Estádio Defelê, na Vila Planalto.