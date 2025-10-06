Rodada sobe a Aruc e deixa segunda vaga no Candangão entre dois times

Time de melhor campanha da Segundinha, Aruc garantiu vaga na elite do Candangão com uma rodada de antecedência - (crédito: Reprodução da Internet)

A Segunda Divisão do Campeonato Candango confirmou, na penúltima rodada da fase única de pontos corridos, o dono da primeira vaga na elite do Distrito Federal na temporada de 2026. Líder durante boa parte da corrida pelo acesso, a Aruc bateu o Riacho City por 5 x 3, no domingo (5/10), no Estádio Rorizão, em Samambaia, e contou com outros resultados favoráveis para carimbar o passaporte e se posicionar outra vez entre os principais clubes locais após 22 anos.

Time de melhor campanha desde a largada da Segundinha, o Gavião dependia apenas de si nas duas rodadas finais para carimbar uma das duas vagas disponíveis no Candangão 2026. Em meio à grande fase, a equipe esbanjou competência diante do Riacho Ciy e antecipou o objetivo com vacilos dos rivais. No encerramento da rodada, o Cruzeiro sofreu uma virada improvável do Grêmio Valparaíso nos acréscimos do segundo tempo e garantiu a Aruc na elite.

Confira a classificação da Segunda Divisão do Campeonato CandangoA rodada começou no sábado (4/10), quando o Luziânia alimentou um sonho sepultado no dia seguinte. No Estádio Rorizão, o Igrejinha bateu o Candango, por 2 x 0, com dois gols de Rafael Grampola, e manteve viva a pequena esperança de voltar a figurar na elite do Distrito Federal. No entanto, os resultados de domingo (5/10) derrubaram a zero as possibilidades de o clube do Entorno concretizar o objetivo traçado para a atual temporada.

O sonho começou a se desfazer no Estádio Dirceuzão, onde Planaltina e Brasília duelaram em confronto direto por vaga no G-2. O Luziânia torcia para um empate, mas houve um vencedor. Com dois gols de Felipe Clemente, artilheiro da Segundinha com seis bolas na rede, o Avião bateu o Galo, disparou na segunda colocação e, agora, depende apenas de si para garantir o acesso ao Candangão. Um empate na última rodada basta aos brasilienses.

No Rorizão, a Aruc fez jogo bastante animado com o Riacho City. O Time do Samba abriu 4 x 0 no placar ainda no primeiro tempo (gols de Alan Costa, Vitor Xavier, Gustavo Lila e Diego Xavier) e viu a Onça Pintada reagir com Victor, de pênalti. Na etapa final, Vitor Xavier marcou mais um, Victor fez outros dois para os adversários, mas não consolidou a reação e deixou o Time do Samba muito perto de subir ao Candangão. A vaga veio, de fato, horas depois.

No Estádio Serejão, o Cruzeiro precisava vencer para deixar as duas vagas na elite em aberto até a última rodada. Mais propositivo, o Carcará saiu na frente com o atacante Pedro Ryan. O placar de 1 x 0 se manteve até os 46 minutos do segundo tempo, quando um apagão geral custou o sonho azul de buscar uma vaga no Candangão. Atleta de Zâmbia, Mangana empatou. Aos 51, Marco Túlio virou, de cabeça, e ainda foi expulso ao tomar o segundo cartão por tirar a camisa na comemoração.

Jornada final

Consolidada no Campeonato Candango de 2026, a Aruc tem apenas um objetivo na rodada final: levantar a taça. O feito vem com vitória contra o Grêmio Valparaíso, no Abadião. No Bezerrão, o Brasília joga por um empate diante do Candango para assegurar a segunda vaga na elite. Precisando vencer e dependendo de um tropeço do Colorado para tentar passar no saldo de gols, o Planaltina pega o eliminado Luziânia, no Rorizão. Cruzeiro e Riacho City cumprem tabela no Serejão. Todos os jogos ocorrem simultaneamente no sábado (11/10), às 15h30.