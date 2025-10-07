Palmeiras recusa proposta de R$ 62 milhões por joia da base

Um dos principais nomes da base do Palmeiras, Luighi tem ganhado seu espaço no time profissional, sendo lançado aos poucos por Abel Ferreira. No entanto, mesmo com pouco tempo no time de cima, o atacante despertou interesse do ‘novo rico’ do futebol da Arábia Saudita.

De acordo com informações publicadas pela ESPN, o Palmeiras recebeu uma proposta do Neom FC, por um empréstimo válido por uma temporada, com opção de compra de 10 milhões de euros (R$ 62 milhões), por Luighi, na reta final da última janela de transferências.

Ainda segundo informações do canal, o Palmeiras também recebeu sondagens e consultas de outros clubes por Luighi. Um clube da Dinamarca teria feito contato com o Verdão pelo atacante, que está sendo monitorado pelo Borussia Dortmund, da Alemanha.

O time alemão, por sua vez, segundo a ESPN, já teria feito os primeiros contatos com o Palmeiras e com o staff do jogador. A equipe queria saber das possibilidades de uma possível negociação em um futuro próximo.

Destaque na base

Luighi estava com a Seleção Brasileira Sub-20 na disputa da Copa do Mundo da categoria. O atacante marcou um gol em três jogos da equipe na fase de grupos, que foi eliminada e teve o técnico Ramon Menezes demitido.

Aos 19 anos, Luighi já fez 22 partidas pelo time principal do Palmeiras sob o comando de Abel Ferreira. O atacante tem dois gols e uma assistência entre os profissionais.

